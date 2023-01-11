Тело женщины нашли под окнами 10-этажки в Южном микрорайоне

Сегодня утром, 11 января, в Ленинском районе под окнами
По данным группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», труп нашли рядом с домом на улице Волховской, 33/1 в Южном микрорайоне. По данным 2ГИС, в здании 10 этажей.
— Следственным отделом по Ленинскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по НСО.
Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В конце декабря в Калининском районе пенсионерка выпала из окна. Она скончалась на месте от полученных травм.