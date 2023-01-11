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Тело женщины нашли под окнами 10-этажки в Южном микрорайоне

Место гибели осматривают следователи

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины

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Сегодня утром, 11 января, в Ленинском районе под окнами 10-этажного дома обнаружили тело женщины. Следователи начали проверку.

По данным группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», труп нашли рядом с домом на улице Волховской, 33/1 в Южном микрорайоне. По данным 2ГИС, в здании 10 этажей.

— Следственным отделом по Ленинскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по НСО.

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце декабря в Калининском районе пенсионерка выпала из окна. Она скончалась на месте от полученных травм.

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