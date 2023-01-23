«Потерял полтора литра крови»: 26-летнему рабочему оторвало обе руки у станка за неделю до Нового года

Там Александру сделали операцию и сказали, что в общей сложности он потерял около полутора литров крови.



— Я на обезболивающих постоянно, сначала кололи их каждые два часа. Сейчас вводят лекарства пореже — каждые 4–5 часов, — рассказал также собеседник 63.RU.

