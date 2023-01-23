«Потерял полтора литра крови»: 26-летнему рабочему оторвало обе руки у станка за неделю до Нового года

Потерял руки в 26 лет: житель Самарской области Александр Трофимов и представить себе не мог, что одна из его привычных смен закончится трагедией. Журналисты 63.RU поговорили с молодым рабочим и узнали подробности этой трагедии.
До декабря 2022 года у нашего собеседника всё складывалось хорошо. Несколько месяцев назад они с любимой девушкой поженились, недавно пара узнала о том, что они станут родителями. В ноябре Александр устроился на новую работу: штамповщиком в ООО «Технопласт Легион», которое находится на территории завода «Криста» в Сызрани. И жизнь рисовала только радужные перспективы на будущее… Страшный случай, который разделил жизнь молодого человека и его семьи на до и после, случился за неделю до Нового года, 23 декабря 2022 года около 13:30.
— Я штамповщик третьего разряда, а меня в тот день сняли со станка, соответствующего моему разряду, и поставили на станок, на котором должны работать штамповщики пятого разряда. Так вот, я работал на станке, но мне не дали необходимые средства, например крюки или что-то еще, чтобы я мог доставать изделия из станка. Принцип работы такой: в станок нужно класть широкий лист (здесь изготавливались детали для сидений машин — «Нива» и «Гранта»). И когда делаешь последнюю деталь, то в станок надо помещать и лист, и руки. Так вот, я сделал последнюю деталь, полез ее вынимать, и мне прижало руки 30-тонным прессом. Обе руки мне оторвало. Одну — по кисть, вторую — чуть выше кисти сантиметров на 9–10, — рассказал 63.RU Александр.
Казалось бы, что после такой травмы человек должен моментально потерять сознание от болевого шока. Но с Александром всё произошло иначе. По его словам, он не только оставался в полном сознании, но и помнит всё случившееся практически поминутно.
— Первые секунды мне казалось, что это сон и всё происходит не со мной. А потом начал осознавать, что нет, это не сон. Вышел на центральный проход, посмотрел на руки: с них буквально лилась кровь. Навстречу мне шел наладчик станков. Увидев меня, он схватился за голову и побежал за жгутами. И тут я уже сел на колени и начал кричать, все подбежали ко мне, наложили жгуты, чтобы остановить кровь, вызвали скорую. Она приехала, по ощущениям, минут через 20, и меня сразу повезли в больницу, — вспоминает мужчина.
Там Александру сделали операцию и сказали, что в общей сложности он потерял около полутора литров крови.
— Я на обезболивающих постоянно, сначала кололи их каждые два часа. Сейчас вводят лекарства пореже — каждые 4–5 часов, — рассказал также собеседник 63.RU.
Мужчина находится в больнице до сих пор. Но выписка уже не за горами. По предварительным прогнозам врачей, выпишут Александра уже через несколько дней. Правда, впереди еще очень долгий путь реабилитации.
— Врачи говорят, что этот период продлится около года. И лишь после этого можно будет ставить протезы. Сейчас руками не могу делать ничего, не могу даже ничего брать. Пока болят. Но боль постепенно уходит, — отметил наш собеседник.
Сейчас Александр живет вдвоем с женой. И пока, как он признался, ему довольно сложно представить, как семья будет жить дальше и где и кем он будет работать в будущем.
— Пока мы живем в квартире, но вскоре переедем в частный дом и там уже всё будем делать для удобства, в том числе и моего — с учетом того, что протезы у меня появятся лишь через год. Надеюсь, что работодатель мне выплатит положенные в таком случае деньги. Если никаких выплат, положенных по закону, не будет, то пойду в суд. Буду добиваться, чтобы мне компенсировали потерю работоспособности, — рассказал о планах молодой человек.
Редакция 63.RU направила запросы в ООО «Технопласт Легион» и Министерство труда, занятости и миграционной политики области. Вот какой комментарий мы получили от руководства ООО «Технопласт Легион»:
— Создана комиссия по расследованию несчастного случая. Результат будет после окончания работы комиссии. Выплаты и компенсации будут. Пресс будет оборудован дополнительными средствами защиты.
Вопрос с суммами, которые положены работнику после травмы на производстве, разъяснил адвокат Вячеслав Яблоков.
— Сумма компенсаций зависит от степени сложности травм, которые работник получил на производстве. Суммы могут быть прописаны в коллективном трудовом договоре, если он заключается на предприятии. Если такого договора нет, то он вправе обратиться с иском о взыскании морального вреда (причинение ему физических и нравственных страданий) в суд на работодателя. Перспективы иска зависят от причин несчастного случая. Создается специальная комиссия (туда входят представители трудовой инспекции, соцзащиты и других органов) по расследованию несчастного случая — она проводит проверку, по результатам которой составляется акт, где и указывается причина несчастного случая. Если причина — неосмотрительность самого работника, то сумма, на которую он может рассчитывать, будет меньше. Если причиной несчастного случая стало то, что работнику не разъяснили технику безопасности, не выдали защитные средства, или какие-то другие нарушения со стороны лиц, которые обязаны обеспечивать безопасность труда, то в этом случае сумма компенсации может быть больше. Кроме того, будет возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил охраны труда на предприятии, — рассказал адвокат.
Здесь прочитайте, как рабочий наказал завод за искалеченную руку.