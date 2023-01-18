«Обещала, что деньги вернут»: турфирма не забронировала отель новосибирцу — он обнаружил это в Египте

— Я через это агентство ранее неоднократно брал туры. Года два или три путешествовали. В этот раз у нас не пакетный тур был через Анастасию, директора агентства. Мы купили проживание в одном из отелей. К моменту нашего вылета в Египет мы ваучер так и не получили. Анастасия была на связи, говорила, что всё хорошо, забронировано и оплачено. При этом не могла предоставить номер брони. По факту мои опасения подтвердились, — рассказал НГС Михаил.

