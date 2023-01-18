«Обещала, что деньги вернут»: турфирма не забронировала отель новосибирцу — он обнаружил это в Египте

Житель Новосибирска Михаил Шапкин ездил отдыхать в Египет в середине декабря, но, приехав туда, он обнаружил, что отель турагентство не забронировало.
Михаил рассказал корреспонденту НГС, что директор турфирмы ООО «Ворлд Тревел» Анастасия Липовенко сначала пообещала вернуть деньги, но перестала выходить на связь. На этой неделе стало известно, что ее отправили под домашний арест из-за дела о мошенничестве.
— Я через это агентство ранее неоднократно брал туры. Года два или три путешествовали. В этот раз у нас не пакетный тур был через Анастасию, директора агентства. Мы купили проживание в одном из отелей. К моменту нашего вылета в Египет мы ваучер так и не получили. Анастасия была на связи, говорила, что всё хорошо, забронировано и оплачено. При этом не могла предоставить номер брони. По факту мои опасения подтвердились, — рассказал НГС Михаил.
По приезде в Египет семья Михаила в отеле обнаружили, что никакой брони нет и никогда не было. Михаил вынужден был быстро решать вопрос на месте и дополнительно платить за ночевку. По подсчетам жителя Новосибирска сумма ущерба — 48 тысяч рублей.
— Анастасия всё это время была на связи, говорила, что форс-мажор произошел, и обещала, что все деньги вернут. Поездка у нас была в середине декабря, и последний раз мы с ней общались на новогодних праздниках, а потом она перестала выходить на связь, — поделился Михаил.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что Михаилу стоит обратиться в районное отделение прокуратуры. По данным на 16 января прокуратура нашла 6 пострадавших от действий директора турфирмы. Расследование началось после того, как местная жительница не смогла поехать в Турцию и обратилась к главному прокурору Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
ООО «Ворлд Тревел» было зарегистрировано в Новосибирске в 2017 году, по данным «Контур.Фокуса». Директор турфирмы — Анастасия Липовенко. По номеру из «Контур.Фокуса» корреспонденту ответила женщина, которая не представилась и сообщила, что это личный номер телефона, и отказалась общаться.
В 2021 году НГС рассказывал о том, как прокурор утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора новосибирской турфирмы «Люкс Тревел» Дмитрия Еременко — его также обвиняли в мошенничестве.