Сибирячка потратила 195 тысяч на путевки в Турцию и не поехала: директора турфирмы арестовали

Прокуратура начала проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Также были найдены еще 5 потерпевших и возбуждены уголовные дела. Директору ООО «Ворлд Тревел» предъявили обвинение и отправили под домашний арест.