Сибирячка потратила 195 тысяч на путевки в Турцию и не поехала: директора турфирмы арестовали

В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за путевок в Турцию. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, сибирячка обратилась во время личного приема к прокурору Александр Бучману с жалобой на бездействие сотрудников полиции.
— Жительница Новосибирска рассказала прокурору, что 20 мая приобрела две путевки в Турцию у директора ООО «Ворлд Тревел», оплатив 195 000 рублей. Вылет в указанную в договоре дату 21 июня 2022-го не состоялся, директор агентства сообщала о неоднократном его переносе. Заявитель потребовала расторжения договора и возврата денежных средств. Директор агентства обещала вернуть денежные средства, однако этого не сделала, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.
Прокуратура начала проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Также были найдены еще 5 потерпевших и возбуждены уголовные дела. Директору ООО «Ворлд Тревел» предъявили обвинение и отправили под домашний арест.
Новосибирская прокуратура начала проверку после того, как в одном из домов на улице Римского-Корсакова треснула стена.