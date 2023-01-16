СЕЙЧАС -11°С
Пробки 5/10
usd 67.57
eur 73.11
Тема дняШесть человек отравили угарным газом в НСО
Все новости
Все новости

Сибирячка потратила 195 тысяч на путевки в Турцию и не поехала: директора турфирмы арестовали

Пострадавшая обратилась к прокурору из-за бездействия полиции

5 676

Жительница Новосибирска обратилась к Александру Бучману

Поделиться

В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за путевок в Турцию. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, сибирячка обратилась во время личного приема к прокурору Александр Бучману с жалобой на бездействие сотрудников полиции.

— Жительница Новосибирска рассказала прокурору, что 20 мая приобрела две путевки в Турцию у директора ООО «Ворлд Тревел», оплатив 195 000 рублей. Вылет в указанную в договоре дату 21 июня 2022-го не состоялся, директор агентства сообщала о неоднократном его переносе. Заявитель потребовала расторжения договора и возврата денежных средств. Директор агентства обещала вернуть денежные средства, однако этого не сделала, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура начала проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Также были найдены еще 5 потерпевших и возбуждены уголовные дела. Директору ООО «Ворлд Тревел» предъявили обвинение и отправили под домашний арест.

Новосибирская прокуратура начала проверку после того, как в одном из домов на улице Римского-Корсакова треснула стена.

По теме

ТурцияТуристыУголовное делоПрокуратура
  • ЛАЙК9
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter