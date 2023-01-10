В пятиэтажке на Римского-Корсакова треснула стена — прокуратура начала проверку

Новосибирская прокуратура начала проверку после того, как в одном из домов на улице Римского-Корсакова треснула стена.
— Установлено, что 10 января в мэрию Новосибирска поступило обращение от жильцов многоквартирного дома по ул. Римского-Корсакова, 10 в Ленинском районе об образовании трещины, — говорится в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».
Сейчас на месте работают специалисты управляющей компании «Служба технического заказчика Ленинского района Новосибирска». Выявляются причины дефекта, проводится обследование подвалов и несущих конструкций. Ход проверки контролирует прокуратура.
В конце декабря в Новосибирске обрушился потолок в жилом доме на улице Лобова. Там живет семья с ребенком-инвалидом.