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В пятиэтажке на Римского-Корсакова треснула стена — прокуратура начала проверку

Причины выясняет управляющая компания

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Причины возникновения дефекта предстоит выяснить

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Новосибирская прокуратура начала проверку после того, как в одном из домов на улице Римского-Корсакова треснула стена.

— Установлено, что 10 января в мэрию Новосибирска поступило обращение от жильцов многоквартирного дома по ул. Римского-Корсакова, 10 в Ленинском районе об образовании трещины, — говорится в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».

Сейчас на месте работают специалисты управляющей компании «Служба технического заказчика Ленинского района Новосибирска». Выявляются причины дефекта, проводится обследование подвалов и несущих конструкций. Ход проверки контролирует прокуратура.

В конце декабря в Новосибирске обрушился потолок в жилом доме на улице Лобова. Там живет семья с ребенком-инвалидом.

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