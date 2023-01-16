Пилот погиб в самолете, которому доверял больше всего: как Ан-2 с пассажирами разбился в Арктике

Жители удаленных северных территорий привыкли регулярно летать на
«Был влюблен в этот самолет»: о погибшем пилоте
Погибший Владимир Тишин был вторым пилотом на
Наталья рассказала 29.RU, что ее муж был человеком, бесконечно преданным своему делу, влюбленным в небо и самолеты:
— Он любил именно летать, а не сидеть на диване в наряде. Форму свою любил — практически на все праздники надевал ее. Очень нравилась ему фуражка пилота — в Васьково (аэропорт в Архангельске. — Прим. ред.) таких не было. На рейс выходил всегда опрятный, трезвый, выспавшийся — нас дома предупреждал, что ляжет пораньше.
Жена вспоминает, что если Владимир покупал футболки, брелки для ключей или чехлы для телефона, то обязательно с самолетами, а в идеале — именно с
Наталья говорит, что этот самолет супруг считал самым надежным.
О том, как Владимир отзывался про Ан-2, рассказал 29.RU и его друг Александр, который тоже работает в авиаотрасли, вместе они часто обсуждали самолеты:
— Я однажды спросил его, не хочет ли он пойти в большую авиацию.
Он был влюблен в этот самолет, — с болью говорит о друге Александр.
Познакомились друзья, когда Владимир только начал работать в Ненецком автономном округе. В последнее время они много общались, дружили семьями — вместе отдыхали на новогодних праздниках. Александр признался, что таких хороших друзей у него в жизни практически не было:
— Он очень добрый, отзывчивый, очень любил свою семью: если нужно, всегда оставался в няньках. А мне он хотел помочь на стройке летом, ждал, что я построю баню...
На новость о гибели Владимира Тишина откликнулся и его бывший коллега Павел Крючков — их тоже связал Нарьян-Мар:
— Мы оба были вторыми пилотами, жили в одном общежитии. Для меня это была первая авиакомпания после училища. Владимир мне многие вещи объяснял как старший товарищ, в бытовом плане помогал. Сейчас я уехал в другой регион, но мы всё равно общались, хоть и меньше. Он прекрасный человек, замечательный.
«Непрогнозируемое»: как упал самолет
Авария произошла днем 9 января. Ан-2 с двумя членами экипажа и десятью пассажирами на борту в 13:20 вылетел из поселка Усть-Кара. Он должен был сесть в поселке Каратайка, но в 10 километрах от него совершил жесткую посадку.
Как объяснил в официальном комментарии гендиректор Нарьян-Марского авиаотряда Валерий Остапчук, из-за стремительно ухудшавшихся метеоусловий экипаж решил уйти на запасной аэродром Варандей, но не смог:
— Самолет имел сертификат летной годности, вовремя проходил все ТО и ремонты. Экипаж перед вылетом выполнил все необходимые предполетные процедуры. Утром два самолета пролетели по маршруту Нарьян-Мар — Усть-Кара (маршрут проходит через Каратайку). В обледенение попали только на обратном пути. Наиболее вероятной причиной происшествия является непрогнозируемое сильное обледенение. Точную причину установит комиссия по расследованию межгосударственного авиационного комитета.
Проверку случившегося сразу же начала Архангельская транспортная прокуратура. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ по факту возбудило уголовное дело.
Дело возбуждено по признакам преступления части 3 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Самолет тушили сами пассажиры: как спасали людей
Погодные условия в тот день не дали безопасно посадить самолет, а после еще и помешали спасать пострадавших. Те же медики из Нарьян-Мара смогли вылететь к месту крушения только на следующее утро. Помогать людям на двух «ТРЭКОЛах» (вездеходах. — Прим. ред.) отправили врачей из Коми. На помощь выехали, как сообщают жители НАО, и обычные неравнодушные люди, шокированные случившимся.
Первыми к месту аварии на снегоходах добрались жители поселка Каратайка. Пострадавших — 9 пассажиров и командира судна Ивана Паршина — увезли в местную амбулаторию.
Как стало известно уже 11 января, пострадавшим пришлось пройти через еще одно испытание уже на земле — оказалось, после жесткой посадки самолет загорелся. Тушили его сами пассажиры. Об этом рассказал в соцсетях глава Заполярного района НАО Виктор Ильин.
— Андрей Хатанзейский и Михаил Янгасов, летевшие в самолете, не поддались панике и среагировали четко и оперативно, не позволив двигателю взорваться и привести к еще большему количеству жертв. Именно Андрей смог связаться с экстренными службами и рассказать о произошедшем. Затем они с Михаилом,
О храбрости пассажиров рассказал и губернатор НАО Юрий Бездудный. К слову, по его информации, спасателей вызвал 14-летний Александр Хатанзейский.
— Саша первым нашел огнетушитель, передал его старшим товарищам, после чего дозвонился до 112 и сообщил о случившемся. Парни потушили горевший двигатель. Затем помогли эвакуировать из самолета пострадавших, укрыли теплыми вещами. Они не думали о себе! Все мысли и действия были о том, чтобы сохранить жизнь другим, — написал Бездудный в своем телеграм-канале.
10 января двумя бортами санавиации пострадавших в авиакатастрофе увезли в Нарьян-Мар. Одного из них в тот же день отправили на лечение в Архангельск. Как 29.RU рассказали в областной больнице, пациент находится в реанимации, состояние тяжелое.
Надежен ли Ан-2? Мнение эксперта
Несмотря на то, что Владимир Тишин доверял Ан-2, в истории Архангельской области и НАО уже случались аварии таких самолетов. Некоторые из них тоже не обошлись без жертв.
Так, 19 декабря 2017 года самолет, выполнявший рейс до поселка Харута, сразу после взлета совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 2 члена экипажа и 11 пассажиров. Трое из них погибли, в том числе ребенок. Тогда семь человек эвакуировали в Архангельск, где им оказали необходимую помощь. Было возбуждено уголовное дело, а «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» выплатил компенсации: семьям погибших — порядка 3 миллионов рублей, а пострадавшим — порядка 2 миллионов рублей.
Об Ан-2 мы поговорили с летчиком, специалистом по безопасности полетов Александром Романовым. Он объяснил, что на практике случаи, когда такая модель самолета терпит крушение, крайне редки.
— Самолет Ан-2, если у него не колесное, а лыжное шасси, может сесть на любой поляне. Я не в курсе, какое было в этом случае. Практически редки случаи, когда происходили трагедии с пассажирами, тем более — со смертельным исходом.
Вероятная причина крушения — обледение самолета. Александр Романов объяснил, что для любого воздушного судна есть критические температуры, при которых образуется корка льда: от +5 до -15 градусов.
— Сильное обледенение возможно при высокой влажности воздуха, — отметил он. — В мороз любые самолеты нужно готовить очень тщательно, это очень кропотливая работа. Конечно, лучше всего для этого ангарное обслуживание, но у нас, к сожалению, хоть и очень малочисленная авиация, но ангары малодоступны. Поэтому для этого, к сожалению, используют старый метод — метелка и соскабливание льда, если он образуется.
Александр Романов говорит, что в авиации привести к крушению могут различные мелочи.
— Они могут наслаиваться одна на другую, и в итоге возникают причины, при которых происходят трагедии. Иногда даже бывает трудно назвать первопричину. Естественно, перед полетом нужно тщательно изучить метеообстановку, провести температурный анализ, учесть возможность обледенения. В авиации всегда важны тщательное обследование, тщательная подготовка, изучение матчасти, проверка матчасти. Принципы одни и те же, — резюмировал эксперт.
Причины трагедии сейчас устанавливают специалисты МЧС, следкома и транспортной прокуратуры. Работу ведет комиссия по расследованию межгосударственного авиационного комитета. Власти НАО уже заявили, что семьям погибших выплатят по 2 миллиона рублей компенсации, пострадавшим — по 500 тысяч рублей. Также они получат страховые выплаты. Об этом сообщил генеральный директор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук.
— Еще раз искренне соболезную родным и близким Владимира Тишина и Юлии Хатанзейской (была пассажиркой самолета. — Прим. ред.). Сейчас наша задача — позаботиться о тех, кто потерял близких, и тех, кто получает лечение в больнице. Всем пострадавшим, а также семьям погибших будут выплачены компенсации. Семьям погибших — по два миллиона рублей. Сумма компенсации каждому пострадавшему будет рассчитываться страховой компанией индивидуально в зависимости от степени тяжести нанесенного здоровью вреда, — процитировала Валерия Остапчука пресс-служба администрации НАО.
Крушение Ан-2 — большая трагедия, которая коснулась не только тех, кто был на борту или проводил в этот рейс близких. Это про жизнь на Севере. Про риски, про страхи и про то, что стало привычным и будничным: в больших городах ездят на метро, в некоторых — на троллейбусах, а жители Архангельской области и Ненецкого Автономного округа — постоянные пассажиры тесной «аннушки», которой очень хочется доверять. Конечно, погода диктует правила, но летают тут круглый год, а «уникальный» самолет, как выяснилось, может быть слабее Севера и обстоятельств.
Все подробности ЧП в режиме реального времени мы собирали в онлайн-трансляции — в ней вы можете узнать, как развивались события и обновлялась информация о случившемся в реальном времени. Все новости о крушении самолета также собраны в отдельном сюжете.