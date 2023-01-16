Пилот погиб в самолете, которому доверял больше всего: как Ан-2 с пассажирами разбился в Арктике

Он был влюблен в этот самолет, — с болью говорит о друге Александр.



Познакомились друзья, когда Владимир только начал работать в Ненецком автономном округе. В последнее время они много общались, дружили семьями — вместе отдыхали на новогодних праздниках. Александр признался, что таких хороших друзей у него в жизни практически не было:

— Он очень добрый, отзывчивый, очень любил свою семью: если нужно, всегда оставался в няньках. А мне он хотел помочь на стройке летом, ждал, что я построю баню...