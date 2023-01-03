Пока все доедали салаты: из новосибирского сквера украли деревянную детскую горку

В Сквере им. Чаплыгина в микрорайоне Аэропорт неизвестные разобрали и увезли деревянную детскую горку — о происшествии сообщили активисты группы «Зеленая дружина».
Горку активисты построили в конце декабря, но сразу после Нового года стали получать звонки с вопросом, где горка.
— Честно говоря, вопрос ввел нас в ступор. Мы наивно подумали, что кто-то просто не знает, где именно мы ее построили. Но, получив 10-й по счету недоумевающий звонок, мы поехали на место и обнаружили, что горка пропала! — рассказали члены «Зеленой дружины» в своей группе во «ВКонтакте».
Как объяснил основатель «Зеленой дружины», депутат Горсовета Игорь Украинцев, деревянная горка уже стала традиционной — ее вместе с жителями строили в сквере второй год подряд.
— Горка простояла, может, неделю или больше, и пока все доедали салаты новогодние, горка исчезла. Со слов местных жителей, это произошло, когда на горке никого не было — рано утром или ночью, — рассказал журналисту НГС депутат. — Местные жители видели какую-то бригаду в желтых жилетках на машине, и мы делаем вывод, что это не какие-то хулиганы, которые бы сломали и бросили, а какие-то службы. Местные жители уже написали заявление в полицию, будем выяснять, что это за службы, почему они так поступили.
Он также отметил, что местные жители обратились в полицию и надеются, что виновных в пропаже горки найдут. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что получили обращение от жителей 30 декабря, участковыми уполномоченными полиции устанавливаются обстоятельства.
В 2019 году бесплатные ледяные горки выше 3 метров приравняли к аттракционам — такие сооружения необходимо регистрировать в Ростехнадзоре. Игорь Украинцев уверяет, что построенная в сквере горка была ниже и совершенно безопасна, поэтому оснований для ее уничтожения не было. Депутат отметил, что воспринимает произошедшее как хулиганство.
В декабре на отсутствие горок и катков в Новосибирске пожаловалась переехавшая в город кемеровчанка. При этом к Новому году горки достроили в ледовом городке на набережной. Где еще можно покататься на безопасных горках, мы отметили на карте.