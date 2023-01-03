Пока все доедали салаты: из новосибирского сквера украли деревянную детскую горку

— Горка простояла, может, неделю или больше, и пока все доедали салаты новогодние, горка исчезла. Со слов местных жителей, это произошло, когда на горке никого не было — рано утром или ночью, — рассказал журналисту НГС депутат. — Местные жители видели какую-то бригаду в желтых жилетках на машине, и мы делаем вывод, что это не какие-то хулиганы, которые бы сломали и бросили, а какие-то службы. Местные жители уже написали заявление в полицию, будем выяснять, что это за службы, почему они так поступили.

