«Детям на гирлянды плевать, если нет ни горок, ни катков». Переехавшая из Кузбасса мама в шоке от Новосибирска

Новосибирск часто сравнивают с соседним регионом — Кузбассом. И во многом это не в пользу столицы Сибири. Своим мнением поделилась мама двоих детей Екатерина, которая впервые встречает зиму в Новосибирске. Женщина столкнулась с тем, что детям негде гулять зимой, а всё украшение больше для взрослых. Как считает переехавшая из соседнего региона, это из-за отношения властей. Дальше мы публикуем мнение горожанки от первого лица.
Я работаю на кузбасское издание, но недавно переехала с семьей в Новосибирск. Живем тут. Мы переехали по причине плохой экологии Кузбасса и большего выбора учебных заведений в Новосибирске для детей в будущем. Меня очень удивляет менталитет Новосибирска. Все молчат. Может, это из-за того, что Новосибирск «хаб» и тут многие временно.
Дороги плохие, но никто об этом не пишет в комментариях у властей. У нас в Прокопьевске были плохие дороги, люди год писали, писали, жаловались, и дороги сделали. А здесь в комментариях жизни нет — молчание. Ну и эти смехотворные горки, которые делались явно для галочки. Во всех городах Кузбасса такого отвратительного отношения к детским зимним развлечениям нет. Здесь как будто и не нужно ничего родителям. Странно. Воздух как раз есть, а горок нет. В Сосновом бору, на Михайловской набережной, в Березовой роще такая пустота... В Березовой роще платная большая горка — 120 рублей, детей нет. Горка примитивная, в Кузбассе больше, с несколькими спусками, бесплатно.
Катки в Кузбассе залиты с середины ноября, а тут в конце декабря работы еще идут. Развлечений уличных нет. Красота на Ленина — красота только для взрослых, детям на эти гирлянды плевать, если нет ни горок, ни катков. На Ленина — маленькая ледяная горка.
И все молчат... Странно, почему это всех устраивает. Мэр вообще закрытый, в «Телеграме» даже комментариев нет. В мэрии сказали, что в Новосибирске залито 46 хоккейных коробок, пешком и на машине объехав Калининский район, я не нашла ни одной залитой коробки. Адреса коробок в мэрии не дают. Кататься на коньках негде, только парки, где частично работа еще не завершена. В «Елках-палках» каток такой же, как на самой обычной хоккейной коробке, но стоит 150 рублей со своими коньками.
Очень много развлечений в помещениях — это и детские батутные центры, ТЦ, лего-центры, ресторанов много, кафе, шаурмичек и так далее, а вот именно уличных развлечений от администрации города нет совсем. Видимо, всё свалили на инвесторов, на «платников», а сами бюджет в развитие города не вкладывают совсем.
Я на трамваях не езжу, но с виду они намного хуже, чем в самом маленьком городе Кузбасса. Воздух тут лучше, для нас в приоритете чище экология, но мэрия тут ничего абсолютно не делает для города. Возможно, в будущем поменяем город на что-то лучшее, но пока точно поживем тут.
Горки нашли во дворах, смысла ездить на Ленина или на набережную больше не вижу для себя — только детей разочаровывать. Они привыкли к нормальным развлечениям, если это общественное место и площадь. В целом город отличный, замечательный, но вот местное правительство ужасное и запускает город, опускает его на дно. Видно, что ни Анатолий Локоть, ни Андрей Травников не любят город. Если бы любили, то и народ бы любили — трамваи бы обновили давно, чтоб не позориться, остановки нормальные поставили бы, а то стоят высотка красивая и остановка как в якутской деревне. А то может и там лучше остановки. Ну и развлечения для населения бы сделали, а именно для детей.
Новосибирск в этом году стал новогодней столицей России. В ноябре, пока на главной площади ставили елку, а на набережной строили ледовый городок, о других проблемах власти как будто позабыли. Так, новосибирец Александр Агафонов с удивлением обнаружил в центре Первомайского сквера огромную кучу снега — на том же месте, где видел ее за две недели до этого. О том, как действия городских властей не совпадают с их амбициями, он рассказывает в своей колонке для НГС.