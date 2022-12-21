«Детям на гирлянды плевать, если нет ни горок, ни катков». Переехавшая из Кузбасса мама в шоке от Новосибирска

Я работаю на кузбасское издание, но недавно переехала с семьей в Новосибирск. Живем тут. Мы переехали по причине плохой экологии Кузбасса и большего выбора учебных заведений в Новосибирске для детей в будущем. Меня очень удивляет менталитет Новосибирска. Все молчат. Может, это из-за того, что Новосибирск «хаб» и тут многие временно.

Дороги плохие, но никто об этом не пишет в комментариях у властей. У нас в Прокопьевске были плохие дороги, люди год писали, писали, жаловались, и дороги сделали. А здесь в комментариях жизни нет — молчание. Ну и эти смехотворные горки, которые делались явно для галочки. Во всех городах Кузбасса такого отвратительного отношения к детским зимним развлечениям нет. Здесь как будто и не нужно ничего родителям. Странно. Воздух как раз есть, а горок нет. В Сосновом бору, на Михайловской набережной, в Березовой роще такая пустота... В Березовой роще платная большая горка — 120 рублей, детей нет. Горка примитивная, в Кузбассе больше, с несколькими спусками, бесплатно.