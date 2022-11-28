«То, во что превратился Новосибирск, очень сложно любить». Гневная колонка о куче снега в центре Первомайского сквера

«Наверное, у них есть план и концепция лучше. Посмотрим», — подумали тогда мы, и идея забылась.



В середине ноября я вернулся из отпуска, пошел погулять и обнаружил посреди Первомайского сквера подмерзшую кучу снега. Рядом нарядно припарковались новогодние сани размера «У нас нет комплексов».



«Интересный у вас концепт», — процитировал я знаменитую фразу министра Лаврова.



Спустя 2 недели, оказавшись там же, угадайте, что я увидел. Да, всё та же куча, только рядом копошились замерзшие работяги с новогодними фонариками в руках.

