«То, во что превратился Новосибирск, очень сложно любить». Гневная колонка о куче снега в центре Первомайского сквера

Новосибирск вовсю готовится к новогодним праздникам — в этом году особенно напряженно, ведь город стал новогодней столицей России. Но пока на главной площади ставят елку, а на набережной строят ледовый городок, о других проблемах в городе городские власти как будто забывают. Так вернувшийся из отпуска новосибирец Александр Агафонов с удивлением обнаружил в центре Первомайского сквера огромную кучу снега — на том же месте, где видел ее до отпуска. О том, как действия городских властей не совпадают с их амбициями, он рассказывает в своей колонке для НГС. Далее публикуем от первого лица.
Когда Новосибирск объявили новогодней столицей России, мы с ребятами в агентстве словили вайб (настроение, волну. — Прим. ред.) и на голом энтузиазме собрали небольшую стратегию: как пропиарить город для туристов. Помнится, там были дроны, хэппенинг в ИЯФе и паспорта для гостей города, в которые по примеру португальцев можно ставить прикольные печати на память о поездке. Концепт отправили в мэрию, там покивали и пообещали обсудить. А потом всем резко стало некогда, да и табуретка федерального финансирования зашаталась под читающим на ней новогодние стишки Новосибирском.
«Наверное, у них есть план и концепция лучше. Посмотрим», — подумали тогда мы, и идея забылась.
В середине ноября я вернулся из отпуска, пошел погулять и обнаружил посреди Первомайского сквера подмерзшую кучу снега. Рядом нарядно припарковались новогодние сани размера «У нас нет комплексов».
«Интересный у вас концепт», — процитировал я знаменитую фразу министра Лаврова.
Спустя 2 недели, оказавшись там же, угадайте, что я увидел. Да, всё та же куча, только рядом копошились замерзшие работяги с новогодними фонариками в руках.
Всегда ехидно смеюсь, когда в беседах с чиновниками и депутатами слышу: «Я патриот этого города». То, во что превратился Новосибирск за последние 8–10 лет, очень сложно любить. Хотя, возможно, я просто слаб духом и не умею любить серое и грязное. Могу понять горожан, у которых «замыливается» глаз на подобное (и поэтому, кстати, всегда советую влюбленным в город почаще путешествовать). Понять людей, которые довели столицу Сибири до нормы в виде снежных завалов на тротуаре, не могу и не хочу.
Это не гневный пост, не вопль возмущения и не попытка на ровном (а хороший каламбур, да?) месте набросить на власть. Просто не понимаю логики. Прямо в центре города две недели лежит огромная куча снега. На нее из окон смотрит половина мэрии. И всем решительно, бесповоротно и глубоко *** [безразлично]. В чем смысл праздничных украшений, если под ногами густо тракторами нагажено?
Ведь это было, пожалуй, единственное мое ожидание от статуса новогодней столицы России: что город хотя бы немного приберут. Прилижут, отмоют, насколько возможно. Может, даже научатся тротуары чистить. Жаль.
А знаете, что самое смешное? Эта публикация, по внутренним протоколам мэрии, пройдет минимум по двум отделам и департаментам, прежде чем (и если) попадет в отчет к мэру или кому-то из заместителей. Примерно 5–7 сотрудников мэрии будут морщить лбы и думать, как бы отреагировать на очередную негативную публикацию в СМИ. И среди них не будет ни одного чиновника, который отвечает за уборку города.
И поскольку свои желания надо всегда четко формулировать, позволю себе жирный шрифт.
Ребята, не надо никак реагировать! Просто поставьте в копию начальника ДЭУ
Принято считать, что красота — в глазах смотрящего. И если это действительно так, то я очень завидую мэру Локтю, который смотрит из окна на безобразную кучу, а видит новогоднее настроение. Удивительного таланта человек.
В середине ноября недовольство качеством уборки снега в Новосибирске выразила прокуратура, а позже суд обязал городские власти докупить необходимую технику.