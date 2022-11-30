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У одной машины сработала подушка, другую отбросило к забору: Димитровский мост встал из-за жесткого ДТП

Пробки собрались в обе стороны

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В одном из автомобилей сработала подушка безопасности

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В Новосибирске сегодня, 30 ноября, на Димитровском мосту случилось жесткое ДТП, из-за которого образовалась серьезная пробка.

На фотографиях, сделанных читателями НГС, видно, что от сильного удара у одной из иномарок оказалась смята передняя часть, в другой машине сработали подушки безопасности.

Вторую машину отнесло к ограждению

Вторую машину отнесло к ограждению

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НГС обратился в ГИБДД Новосибирска, чтобы узнать подробности аварии, однако на момент публикации комментариев не получил.

Из-за этой аварии с утра на Димитровском мосту собрались пробки в обе стороны.

Авария случилась утром

Авария случилась утром

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Ранее НГС писал о том, что новосибирец угнал такси и попал на нем в аварию.

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ДТПДимитровский мостПробка
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