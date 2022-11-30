У одной машины сработала подушка, другую отбросило к забору: Димитровский мост встал из-за жесткого ДТП

В Новосибирске сегодня, 30 ноября, на Димитровском мосту случилось жесткое ДТП, из-за которого образовалась серьезная пробка.
На фотографиях, сделанных читателями НГС, видно, что от сильного удара у одной из иномарок оказалась смята передняя часть, в другой машине сработали подушки безопасности.
НГС обратился в ГИБДД Новосибирска, чтобы узнать подробности аварии, однако на момент публикации комментариев не получил.
Из-за этой аварии с утра на Димитровском мосту собрались пробки в обе стороны.
Ранее НГС писал о том, что новосибирец угнал такси и попал на нем в аварию.