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Новосибирск встал в 7-балльных пробках — показываем проблемные участки

Движение затруднено на обоих берегах

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Площадь Труда — один из самых проблемных участков

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Утром 30 ноября в Новосибирске собрались пробки, которые сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 7 баллов. Показываем карту с проблемными участками.

На левом берегу пробка длиной примерно в 4 километра собралась на улице Большой. Также водители стоят на Димитровском мосту, проезде Энергетиков, площадях Энергетиков и Труда, улицах Станиславского и Котовского.

В районе Димитровского моста произошло два ДТП, по данным «Яндекса»

В районе Димитровского моста произошло два ДТП, по данным «Яндекса»

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При движении к Октябрьскому мосту пробки образовались на проспекте Карла Маркса, улицах Блюхера, Котовского и Немировича-Данченко.

Небольшой затор есть на улице Пермитина

Небольшой затор есть на улице Пермитина

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На правом берегу пробка длиной примерно в 5 километров образовалась на улице Большевистской при движении в сторону Речного вокзала. Заторы собрались на улицах Владимировской и проспекте Димитрова.

Пробки есть на Военной, Кирова, Октябрьской магистрали и других улицах города

Пробки есть на Военной, Кирова, Октябрьской магистрали и других улицах города

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28 ноября в Новосибирске произошло жесткое лобовое ДТП на Октябрьском мосту. В результате пробка из-за него растянулась на 5 километров.

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