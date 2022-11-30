Новосибирск встал в 7-балльных пробках — показываем проблемные участки

Утром 30 ноября в Новосибирске собрались пробки, которые сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 7 баллов. Показываем карту с проблемными участками.
На левом берегу пробка длиной примерно в 4 километра собралась на улице Большой. Также водители стоят на Димитровском мосту, проезде Энергетиков, площадях Энергетиков и Труда, улицах Станиславского и Котовского.
При движении к Октябрьскому мосту пробки образовались на проспекте Карла Маркса, улицах Блюхера, Котовского и Немировича-Данченко.
На правом берегу пробка длиной примерно в 5 километров образовалась на улице Большевистской при движении в сторону Речного вокзала. Заторы собрались на улицах Владимировской и проспекте Димитрова.
28 ноября в Новосибирске произошло жесткое лобовое ДТП на Октябрьском мосту. В результате пробка из-за него растянулась на 5 километров.