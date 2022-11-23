«Посмотрела вниз — увидела, что там окон нет»: что пережили жители дома на Чистой Слободе, где произошел взрыв

Жители дома на Титова, 242 в микрорайоне Чистая Слобода рассказали, что пережили во время взрыва и пожара. Инцидент произошел сегодня, 23 ноября, в квартире ремонтировали холодильник. В результате погиб мастер, а хозяин оказался в больнице. НГС поговорил с очевидцами смертельного ЧП.
По данным Следственного комитета по Новосибирской области, в квартире произошел взрыв газового баллона, который использовали во время ремонта холодильника.
Как рассказала НГС жительница дома, которая живет над сгоревшей квартирой, происшествие случилось утром, примерно в 11:20.
— Мы были дома, завтракали на кухне и услышали хлопок, у нас даже цветы подскочили и опустились обратно на подоконник. Сначала не поняли, что случилось, я побежала в комнату, открыла окно, опустила голову вниз и увидела, что там нет окон. Услышала, что стонет человек, и пошла вниз на 7-й этаж, чтобы помочь.
По словам жительницы, к тому моменту возле квартиры уже собрались соседи: начали вызывать скорую помощь и пожарных. Пострадавший хозяин квартиры тогда был обездвижен, как стало известно позже, мужчину госпитализировали.
— Я поднялась обратно в квартиру, чтобы собрать детей, тогда уже начался пожар. Выйти сразу мы не смогли из-за пожара, всё было в дыму, а путь отрезан. Пожарные прибыли очень быстро, начали тушить пожар и помогли нам выйти на улицу.
В подъезде после пожара с 6-го этажа до верха пол и стены в копоти, вокруг грязь, в жилище женщины также попала копоть.
— В течение трех дней в квартире, где случился взрыв, делали ремонт, постоянно сверлили, — отметила жительница дома.
Как рассказал НГС другой житель дома, где произошел взрыв, в последнее время он также слышал звуки ремонта в квартире.
— В последнее время слышал звуки дрели или перфоратора. Когда прогремел взрыв, я только проснулся и лежал на кровати. От взрыва кровать затряслась, я посмотрел в окно, увидел дым, позвонил родителям. Они сказали, что необходимо уходить. Я собрал деньги, документы, вышел по лестнице вместе с собакой, — рассказал житель дома.
Всё, что известно о пожаре в 10-этажке на Титова, читайте в нашем сюжете.