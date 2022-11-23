«Посмотрела вниз — увидела, что там окон нет»: что пережили жители дома на Чистой Слободе, где произошел взрыв

Жители дома на Титова, 242 в микрорайоне Чистая Слобода рассказали, что пережили во время взрыва и пожара. Инцидент произошел сегодня, 23 ноября, в квартире ремонтировали холодильник. В результате погиб мастер, а хозяин оказался в больнице. НГС поговорил с очевидцами смертельного ЧП.



По данным Следственного комитета по Новосибирской области, в квартире произошел взрыв газового баллона, который использовали во время ремонта холодильника.