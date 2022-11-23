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Взрыв на Чистой слободе

СК начал проверку после взрыва газового баллона на Чистой слободе: фото с места смертельного инцидента

Баллон использовали для ремонта холодильника

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В результате взрыва мастер по ремонту холодильного оборудования погиб, хозяина квартиры доставили в больницу

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Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку после пожара в 10-этажке на Титова в микрорайоне Чистая слобода в Новосибирске. Результаты проверки на контроль поставила прокуратура.

По данным следственного комитета по Новосибирской области, в квартире произошел взрыв газового баллона. Баллон использовали во время ремонтных работ холодильника.

В результате случившегося один человек погиб, второго с травмами доставили в городскую больницу Новосибирска. В пресс-службе СК РФ по Новосибирской области подтвердили, что погибший мужчина был мастером по ремонту холодильников.

Жильцы соседних квартир не пострадали

Жильцы соседних квартир не пострадали

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— Следственная группа провела осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СКР по НСО.

Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой по Новосибирской области поставили под контроль, отметили в пресс-службе прокуратуры.

Как НГС писал ранее, в квартире проводились работы по ремонту холодильника, использовались кислородный и ацетиленовый баллоны. По неизвестной причине произошел сначала взрыв кислородного баллона, а потом и баллона с ацетиленом.

Все, что известно о пожаре в 10-этажке на Титова читайте в нашем сюжете.

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