СК начал проверку после взрыва газового баллона на Чистой слободе: фото с места смертельного инцидента

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку после пожара в 10-этажке на Титова в микрорайоне Чистая слобода в Новосибирске. Результаты проверки на контроль поставила прокуратура.



По данным следственного комитета по Новосибирской области, в квартире произошел взрыв газового баллона. Баллон использовали во время ремонтных работ холодильника.