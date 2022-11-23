«Мастер погиб, хозяина увезли в больницу»: подробности взрыва на «Чистой слободе»

В Новосибирске пожаре в 10-этажке на Титова погиб мужчина — ранее была официальная информация только о погибших. О смертельном исходе корреспонденту НГС рассказал источник в правоохранительных органах.



— Один мужчина погиб, еще один пострадал, доставлен в больницу, — уточнил источник. — Причина смерти пока неизвестна.

В соседских чатах «Чистой слободы» тоже начали рассылать информацию о гибели человека.