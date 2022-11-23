«Мастер погиб, хозяина увезли в больницу»: подробности взрыва на «Чистой слободе»

В Новосибирске пожаре в 10-этажке на Титова погиб мужчина — ранее была официальная информация только о погибших. О смертельном исходе корреспонденту НГС рассказал источник в правоохранительных органах.
— Один мужчина погиб, еще один пострадал, доставлен в больницу, — уточнил источник. — Причина смерти пока неизвестна.
В соседских чатах «Чистой слободы» тоже начали рассылать информацию о гибели человека.
— В квартире проводились работы по ремонту холодильника, использовались кислородный и ацетиленовый баллоны. По неизвестной причине произошел сначала взрыв кислородного баллона, а потом и баллона с ацетиленом, — говорится в сообщении, — от взрыва мастер погиб на месте, хозяин квартиры получил ожоги рук и перелом ноги.
Также из задымленного подъезда спасатели вывели жильцов.
— Эвакуированы 20 человек, из них 5 детей, — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.
Сейчас людям разрешили вернуться в квартиры: перекрытия в доме не повреждены.
Ранее мы опубликовали видео взрыва: начало страшного пожара попало в объектив видеодомофона.