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Взрыв на Чистой слободе

«Мастер погиб, хозяина увезли в больницу»: подробности взрыва на «Чистой слободе»

Местные жители пересылают по чатам информацию о том, что в квартире ремонтировали холодильник

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В чатах жилмассива рассылают информацию о том, что в сгоревшей квартире ремонтировали холодильник, и мастер принес с собой 2 газовых баллона с кислородом и ацетиленом

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В Новосибирске пожаре в 10-этажке на Титова погиб мужчина — ранее была официальная информация только о погибших. О смертельном исходе корреспонденту НГС рассказал источник в правоохранительных органах.

— Один мужчина погиб, еще один пострадал, доставлен в больницу, — уточнил источник. — Причина смерти пока неизвестна.

В соседских чатах «Чистой слободы» тоже начали рассылать информацию о гибели человека.

— В квартире проводились работы по ремонту холодильника, использовались кислородный и ацетиленовый баллоны. По неизвестной причине произошел сначала взрыв кислородного баллона, а потом и баллона с ацетиленом, — говорится в сообщении, — от взрыва мастер погиб на месте, хозяин квартиры получил ожоги рук и перелом ноги.

Также из задымленного подъезда спасатели вывели жильцов.

— Эвакуированы 20 человек, из них 5 детей, — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сейчас людям разрешили вернуться в квартиры: перекрытия в доме не повреждены.

Ранее мы опубликовали видео взрыва: начало страшного пожара попало в объектив видеодомофона.

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