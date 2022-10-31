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СМИ сообщили о смерти новосибирца при праздновании Хеллоуина в Москве

Инцидент произошел ночью 29 октября

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По данным СМИ, погибшим оказался 24-летний житель Новосибирска

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В СМИ сообщили о смерти жителя Новосибирской области во время празднования Хеллоуна в минувшие выходные. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел ночью 29 октября в деревне Пучково в Новой Москве. Праздник отмечали в банкетном зале.

Как сообщает издание, с сообщением о произошедшем в полицию обратился один из гостей праздничного мероприятия. Около трех утра мужчина вышел на улицу и под окнами здания увидел тело человека.

На место происшествия вызвали медиков, однако они не смогли спасти молодого человека. По информации издания, в погибшем опознали 24-летнего жителя Новосибирска.

Корреспондент обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Москве с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации в ведомстве не прокомментировали инцидент изданию.


На минувших выходных в столице Южной Кореи Сеуле во время празднования Хеллоуина произошла трагедия. В результате давки в городе погибло более 150 человек, среди них оказались и россиянки. Одной из них стала 27-летняя жительница Кузбасса Кристина Гарднер.

НГС нашел нашел девушку в соцсетях — она была блогером. За несколько дней до трагедии новокузнечанка опубликовала свой последний пост в соцсетях.

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