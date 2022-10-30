Три россиянки погибли во время празднования Хеллоуина в столице Южной Кореи
В давке погибло больше 150 человек
В посольстве РФ в Сеуле сообщили, что во время празднования Хеллоуина в столице Южной Кореи (район Итхэвон) погибли три россиянки. Изначально сообщалось о двух погибших, но позднее стало известно, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая россиянка.
По последним данным, в давке пострадали 82 человека, погиб 151. Как сообщает телеканал KBS, полиция Республики Корея сумела установить личности 140 из 151 погибшего в давке. Среди погибших числятся 97 женщин и 54 мужчины, большинство из них младше 30 лет. Эта трагедия — крупнейшая с 2014 года, когда затонул паром «Севоль». Тогда погибли 304 человека, в основном школьники.
Информационное агентство Yonhap сообщало, что из-за давки половина пострадавших была госпитализирована с остановкой сердца. По данным информагентства, заведения, расположенные рядом с местом трагедии, не впускали людей во время давки — об этом им сообщил один из выживших. TheKoreaTimes отмечает, что для жителей Сеула это первое празднование Хеллоуина с начала пандемии. В Южной Корее объявлен национальный траур.