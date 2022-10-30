Три россиянки погибли во время празднования Хеллоуина в столице Южной Кореи

Информационное агентство Yonhap сообщало, что из-за давки половина пострадавших была госпитализирована с остановкой сердца. По данным информагентства, заведения, расположенные рядом с местом трагедии, не впускали людей во время давки — об этом им сообщил один из выживших. TheKoreaTimes отмечает, что для жителей Сеула это первое празднование Хеллоуина с начала пандемии. В Южной Корее объявлен национальный траур.