Блогерша из Новокузнецка погибла в Сеуле — каким был ее последний пост в соцсетях
Кристина Гарднер жила в Южной Корее с лета 2021 года
В столице Южной Кореи Сеуле во время празднования Хеллоуина погибла новокузнечанка Кристина Гарднер. По информации телеграм-канала Baza, девушке было 27 лет. НГС нашел девушку в соцсетях — она была блогером.
Кристина Гарднер вела блог про кей-поп (корейская популярная музыка) и жизнь в Южной Корее. В основном она писала посты на корейском языке. Последний пост девушка опубликовала 27 октября.
— И я, наконец, выбрала факультет, на который хотела поступить, — написала Кристина.
Девушка вела активно свои страницы в соцсетях. В Instagram* у Кристины было около двух тысяч подписчиков. Судя по страничке, девушка училась в университете Кенбок — это частное учебное заведение в Южной Корее. В Корею Кристина, судя по соцсетям, переехала летом 2021 года. Там она сразу начала учиться на языковых курсах. Также известно, что у девушки в Корее живет тетя.
Когда Кристина жила в Новокузнецке, она занималась кавер-дэнсом (повторение танцев), танцевала вместе с командой под кей-поп.
Рассказывая о происшествии в Сеуле, TheKoreaTimes отмечало, что Хеллоуин в этом году был первым в Сеуле после начала пандемии коронавируса. Информационное агентство Yonhap сообщало, что из-за давки много пострадавших были госпитализированы с остановкой сердца. Число жертв составило более 150 человек.
По первоначальным данным, среди погибших было две россиянки, затем их число увеличилось до четырех. Кроме жительницы Кузбасса среди погибших были девушки из Санкт-Петербурга, Спасска-Дальнего и Находки.
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