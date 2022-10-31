Блогерша из Новокузнецка погибла в Сеуле — каким был ее последний пост в соцсетях

— И я, наконец, выбрала факультет, на который хотела поступить, — написала Кристина.

Девушка вела активно свои страницы в соцсетях. В Instagram* у Кристины было около двух тысяч подписчиков. Судя по страничке, девушка училась в университете Кенбок — это частное учебное заведение в Южной Корее. В Корею Кристина, судя по соцсетям, переехала летом 2021 года. Там она сразу начала учиться на языковых курсах. Также известно, что у девушки в Корее живет тетя.