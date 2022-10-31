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Тема дняСибирячка погибла в давке в Сеуле
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Сибирячка погибла в давке во время Хеллоуина в Сеуле

Сообщается, что она была уроженкой Кемеровской области

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Давка в Сеуле произошла 30 октября

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Среди россиянок, погибших в Сеуле во время давки на Хеллоуин, была жительница Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что среди погибших была жительница Красноярска — об этом писали РИА Новости. Наши коллеги из красноярского НГС выяснили, что это не так. NGS24 в своем телеграм-канале пишет, что, по уточненным данным от представительства МИД во Владивостоке, погибшие девушки были из Санкт-Петербурга, Кемерова, Спасска-Дальнего и Находки.

При этом по информации телеграм-канала Mash, девушка год назад переехала из Новокузнецка (город в Кемеровской области) в Сеул и мечтала поступить в местный университет.

TheKoreaTimes отмечало, что для Сеула это был первый массовый Хеллоуин с начала пандемии. Информационное агентство Yonhap сообщало, что из-за давки половина пострадавших была госпитализирована с остановкой сердца.

Сначала сообщалось, что среди погибших было две россиянки, затем их число увеличилось до четырех. Всего погибло более 150 человек. В Южной Корее после происшествия был объявлен национальный траур.

СеулХеллоуинДавкаЮжная
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