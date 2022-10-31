Сибирячка погибла в давке во время Хеллоуина в Сеуле

TheKoreaTimes отмечало, что для Сеула это был первый массовый Хеллоуин с начала пандемии. Информационное агентство Yonhap сообщало, что из-за давки половина пострадавших была госпитализирована с остановкой сердца.

Сначала сообщалось, что среди погибших было две россиянки, затем их число увеличилось до четырех. Всего погибло более 150 человек. В Южной Корее после происшествия был объявлен национальный траур.

