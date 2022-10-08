Обрушились два пролета: глава Крыма рассказал о состоянии моста после пожара
По словам Сергея Аксёнова, одна автомобильная ветка уцелела
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал в своем телеграм-канале происшествие на Крымском мосту. Напомним, сегодня утром на мосту загорелись цистерны с топливом, часть дорожного полотна обрушилась. По словам Аксёнова, он координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту, на месте также находится председатель Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.
— К месту ЧП стянуты все силы. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, — написал Аксёнов.
По словам главы Крыма, на мосту осталась целой автомобильная нитка из Керчи на Тамань. К запуску готова паромная переправа, которая начнет работать с сегодняшнего дня (график сообщат позднее), также на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.
— Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник, — сообщил Аксёнов, добавив, что после тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что пожар на мосту произошел из-за подрыва грузовика. Мы собираем всю информацию о происходящем в онлайн-трансляции.