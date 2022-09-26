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Тема дняСтрельба в ижевской школе: погибли дети
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«Фольксваген» сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе — ребенка увезли в больницу

Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы

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Медики оказали школьнице первую помощь

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Сотрудники ГИБДД разбираются в деталях наезда автомобиля на школьницу на «зебре».

Инцидент произошел 26 сентября в 16:25 на улице Кирова. Водитель «Фольксвагена-Поло» двигался в сторону улицы Грибоедова, когда в районе дома № 225 сбил ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка 2012 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, — сообщили в ГИБДД.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

В июле 38-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенка госпитализировали.

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