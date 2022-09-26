«Фольксваген» сбил
10-летнюю девочку на пешеходном переходе — ребенка увезли в больницу
Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы
Сотрудники ГИБДД разбираются в деталях наезда автомобиля на школьницу на «зебре».
Инцидент произошел 26 сентября в 16:25 на улице Кирова. Водитель «Фольксвагена-Поло» двигался в сторону улицы Грибоедова, когда в районе дома
— В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка 2012 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, — сообщили в ГИБДД.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
В июле 38-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 сбил