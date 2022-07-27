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Водитель сбил 10-летнего ребенка в Советском районе — мальчик шел в неположенном месте

Школьнику понадобилась помощь врачей

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Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД

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Вечером 27 июля в Советском районе Новосибирска 38-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 сбил 10-летнего мальчика. Ребенку понадобилась помощь врачей.

— В 18:15 на территории Советского района водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, двигался по улице Иванова, со стороны дома № 53 на улице Иванова в сторону улицы Российской. В пути следования, напротив дома на улице Иванова, 32, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В Госавтоинспекции уточнили, что мальчик 2012 года рождения шел вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

20 июля в Новосибирске автомобиль такси сбил ребенка, который ехал на самокате по двору. Мальчика увезли в больницу.

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