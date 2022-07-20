Таксист сбил 8-летнего ребенка на самокате в жилом дворе — мальчика увезли в больницу
Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП
Водитель брендированного автомобиля «Яндекс Такси» сбил ребенка на самокате. Инцидент произошел 20 июля в 18:18 во дворе дома
Известно, что мужчина 1985 г. р. за рулем «Киа Рио» ехал вдоль многоэтажного дома в тот момент, когда совершил наезд на мальчика 2014 г. р. Ребенок пересекал проезжую часть на самокате слева направо.
— В результате ДТП пострадал мальчик, который был доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ГИБДД.
В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбирается экипаж ДПС.
9 июня в Ленинском районе молодой человек на самокате сбил 12-летнего ребенка, бежавшего ему навстречу. У виновника ДТП не оказалось водительских прав категории «М», которые, согласно правилам, необходимы водителям самокатов с электродвигателями мощностью 0,25–4 кВт.