«Ущерб более 8 миллионов»: транспортная компания ищет свидетелей ДТП с двумя грузовиками в НСО

Компания по перевозке грузов STR Auto получила убыток 8 миллионов рублей после того, как ее автомобиль КАМАЗ попал в аварию в Новосибирской области. Сейчас представители фирмы ищут очевидцев происшествия.

ДТП случилось 16 сентября в Новосибирской области в районе села Убинское. КАМАЗ с полуприцепом «Тонар» столкнулся с автомобилем Мan с прицепом Kogel. Факт аварии подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.