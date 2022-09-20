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«Ущерб более 8 миллионов»: транспортная компания ищет свидетелей ДТП с двумя грузовиками в НСО

Авария произошла на прошлой неделе

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После ДТП, по словам руководителя транспортной компании, КАМАЗ не подлежит восстановлению

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Компания по перевозке грузов STR Auto получила убыток 8 миллионов рублей после того, как ее автомобиль КАМАЗ попал в аварию в Новосибирской области. Сейчас представители фирмы ищут очевидцев происшествия.

ДТП случилось 16 сентября в Новосибирской области в районе села Убинское. КАМАЗ с полуприцепом «Тонар» столкнулся с автомобилем Мan с прицепом Kogel. Факт аварии подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

КАМАЗ двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска, где в районе села Убинское столкнулся с автомобилем Мan.

— КАМАЗ не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Man, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

Как рассказала НГС Мария Камалова, руководитель отдела развития компании STR Auto, больше всего в аварии пострадали транспорт и груз. КАМАЗ перевозил продукты питания, из-за ДТП сроки поставки нарушены, а груз стал непригодным.

— Ущерб более 8 миллионов рублей. Компании будут выставлять штрафные санкции за порчу продуктов и за их недоставку. Наш водитель врезался во впереди идущую машину, но ощущение, что КАМАЗ врезался в автомобиль, который только набирал скорость, — отметила Мария.

Водитель КАМАЗа получил ушибы и небольшой перелом, об этом рассказала руководитель фирмы

Водитель КАМАЗа получил ушибы и небольшой перелом, об этом рассказала руководитель фирмы

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Ранее мы писали о том, что грузовик улетел в воду в Новосибирской области возле села Нижнекаменка. Инцидент произошел рядом с паромной переправой.

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ДТПАварияГрузовикКАМАЗ
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