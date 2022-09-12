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Грузовик с бревнами улетел на паромной переправе в реку Каменка — водитель не справился с управлением

Водитель наехал на препятствие

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Бревна упали в воду

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В Новосибирской области возле села Нижнекаменка около двух часов дня 11 сентября грузовик, за рулем которого был 49-летний водитель, улетел в воду. Как сообщил читатель НГС, инцидент произошел рядом с паромной переправой.

— Мужчина, управляя грузовым автомобилем КАМАЗ двигался по автодороге Н-2209 на 2-м километре дороги, не обеспечил контроль над транспортным средством, не справившись с управлением, допустил наезд на барьерное и пешеходное ограничение, после чего опрокинулся, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель КАМАЗа за медицинской помощью не обращался.

Во вторник, 6 сентября, 2 туристки из Новосибирска попали в аварию на Алтае. Женщины перевернулись на вездеходе и вылетели в кювет.

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ГрузовикПереправаБревна
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