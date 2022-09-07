Две туристки из Новосибирска перевернулись на вездеходе и вылетели в кювет на Алтае

Во вторник, 6 сентября, 2 туристки из Новосибирска попали в аварию на Алтае. Женщины перевернулись на вездеходе и вылетели в кювет.

ДТП произошло примерно в 13 часов в Чемальском районе. 35-летняя жительница Новосибирска на вездеходе «Сокол 1500» ехала от села Анос в сторону Аюлы.

— Не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части в кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства, — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

