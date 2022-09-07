Две туристки из Новосибирска перевернулись на вездеходе и вылетели в кювет на Алтае
Их увезли в больницу
Во вторник, 6 сентября, 2 туристки из Новосибирска попали в аварию на Алтае. Женщины перевернулись на вездеходе и вылетели в кювет.
ДТП произошло примерно в 13 часов в Чемальском районе. 35-летняя жительница Новосибирска на вездеходе «Сокол 1500» ехала от села Анос в сторону Аюлы.
— Не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части в кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства, — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.
Водителя и ее 58-летнюю пассажирку увезли в Чемальскую районную больницу. Установили, что у женщины за рулем не было прав, у нее взяли анализ крови на наличие алкоголя.
Также полицейские возбудили дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
В августе группа новосибирских туристов попала в ДТП на Алтае. Во время организованной экскурсии их автомобиль перевернулся. По словам пострадавших, после происшествия туристам никто не помог, им пришлось идти 3,5 часа пешком до места, где можно было поймать попутный автомобиль и вернуться.