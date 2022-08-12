«Никакой помощи абсолютно»: новосибирские туристы пострадали во время ДТП на Алтае во время экскурсии

Автомобиль УАЗ с туристами из Новосибирска перевернулся в Республике Алтай. В результате несколько человек пострадали, людям пришлось самостоятельно добираться обратно.

Информация о происшествии появилась в сообществе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам подписчицы, 7 августа туристы ехали от Чемала до Каракольских озер, стоимость экскурсии составила 3700 рублей с человека. Людей везли на грузовике ГАЗ-66.