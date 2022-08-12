«Никакой помощи абсолютно»: новосибирские туристы пострадали во время ДТП на Алтае во время экскурсии
По словам пострадавшей, люди заплатили 3700 рублей за путевку и поехали к озерам на УАЗ-66
Автомобиль УАЗ с туристами из Новосибирска перевернулся в Республике Алтай. В результате несколько человек пострадали, людям пришлось самостоятельно добираться обратно.
Информация о происшествии появилась в сообществе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам подписчицы, 7 августа туристы ехали от Чемала до Каракольских озер, стоимость экскурсии составила 3700 рублей с человека. Людей везли на грузовике ГАЗ-66.
— Наш автомобиль перевернулся, дети 6 и 10 лет ударились головой об камни. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Также девушка сломала руку, никакой помощи абсолютно не было нам оказано, в автомобиле не было даже аптечки, носилок, — сообщила подписчица «ЧП Новосибирск».
По словам девушки, после происшествия туристам пришлось идти 3,5 часа пешком до места, где можно было поймать попутный автомобиль и вернуться. После возвращения в Новосибирск она обратилась к офтальмологу, неврологу и травматологу.
Корреспондент НГС попытался связаться с туристической компанией, которую пострадавшая указала в качестве перевозчика. Там не смогли ответить на вопросы об инциденте, сославшись на плохую связь. На второй звонок фирма не ответила. На сообщения в мессенджере ответ также не поступил на момент публикации.
В пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай сообщили, что после публикации началась проверка:
— Сегодня ряд сибирских интернет-сайтов опубликовали информацию о произошедшем в Чемальском районе дорожно-транспортном происшествии с участием туристов, в котором пострадали несовершеннолетние граждане, ссылаясь на заявление одной из пострадавших. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уточняются место, время, причины и обстоятельства происшествия.
В июле НГС рассказывал историю жительницы Новосибирска, которая поехала отдыхать в Яровое. Ей позвонил телефонный мошенник, в результате женщина потеряла полмиллиона рублей.
А ранее, в мае, когда только начинался туристический сезон, мы писали про новосибирцев, которые стали жертвами обмана при бронировании мест для отдыха. Люди вносили предоплату за проживание на несуществующей базе отдыха на Алтае. Объясняем, как не оказаться в такой ловушке.