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Под Новосибирском вандалы разгромили аллею «Незабытых деревень»

Неизвестные сломали таблички с информацией об исчезнувших деревнях

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Вандалы сломали таблички с информацией об исчезнувших деревнях

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В Центральном парке рабочего поселка Ордынское под Новосибирском вандалы разгромили аллею «Незабытых деревень».

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, неизвестные сломали таблички с информацией об исчезнувших деревнях, которые затонули при строительстве Новосибирской ГЭС.

— В результате действий неустановленных лиц сломанными или полностью уничтоженными оказались таблички с информацией, — отметили в ведомстве.

По факту вандализма сотрудники МВД организовали проверку. Ее ход и результаты взяла на контроль региональная прокуратура.

Местные жители в группе «Ордынка Today» во «ВКонтакте» также опубликовали фотографии разрушений.

— Неизвестные вандалы повредили памятные таблички. Давайте сохранять нашу историю, — написал автор поста.

В начале августа неизвестные устроили погром на старом кладбище в поселке Посевной. Пострадали более двух десятков захоронений.

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