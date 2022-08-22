Под Новосибирском вандалы разгромили аллею «Незабытых деревень»
Неизвестные сломали таблички с информацией об исчезнувших деревнях
В Центральном парке рабочего поселка Ордынское под Новосибирском вандалы разгромили аллею «Незабытых деревень».
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, неизвестные сломали таблички с информацией об исчезнувших деревнях, которые затонули при строительстве Новосибирской ГЭС.
— В результате действий неустановленных лиц сломанными или полностью уничтоженными оказались таблички с информацией, — отметили в ведомстве.
По факту вандализма сотрудники МВД организовали проверку. Ее ход и результаты взяла на контроль региональная прокуратура.
Местные жители в группе «Ордынка Today» во «ВКонтакте» также опубликовали фотографии разрушений.
— Неизвестные вандалы повредили памятные таблички. Давайте сохранять нашу историю, — написал автор поста.
В начале августа неизвестные устроили погром на старом кладбище в поселке Посевной. Пострадали более двух десятков захоронений.