Из-за гибели 5-летней девочки в детском саду № 280 возбуждено уголовное дело

Следственный отдел Советского района Новосибирска возбудил уголовное дело из-за смерти 5-летней девочки в детском саду № 280. Усмотрены признаки преступления по ч. 2. ст. 109 УК (причинении смерти по неосторожности и вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).



— По данным следствия, сегодня в дневное время на территории детского сада во время утренней прогулки малолетняя воспитанница детского сада, оставшись без контроля со стороны сотрудников указанного выше образовательного учреждения, упала при езде на детском двухколесном самокате и ударилась головой об асфальтированную поверхность, в результате чего наступила ее смерть на месте происшествия, — сообщили в СК.

