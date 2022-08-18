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Тема дняИз-за гибели 5-летней девочки в д/c возбудили дело
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Из-за гибели 5-летней девочки в детском саду № 280 возбуждено уголовное дело

Девочка упала с самоката, получив несовместимые с жизнью травмы

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Детский сад располагается на Красноуфимской, на фото — место происшествия

Детский сад располагается на Красноуфимской, на фото — место происшествия

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Следственный отдел Советского района Новосибирска возбудил уголовное дело из-за смерти 5-летней девочки в детском саду № 280. Усмотрены признаки преступления по ч. 2. ст. 109 УК (причинении смерти по неосторожности и вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

— По данным следствия, сегодня в дневное время на территории детского сада во время утренней прогулки малолетняя воспитанница детского сада, оставшись без контроля со стороны сотрудников указанного выше образовательного учреждения, упала при езде на детском двухколесном самокате и ударилась головой об асфальтированную поверхность, в результате чего наступила ее смерть на месте происшествия, — сообщили в СК.

Медики около 10 минут пытались реанимировать воспитанницу, но спасти ее не удалось, рассказал ее отец.

Следователи допрашивают родственников погибшего ребенка, сотрудников детского сада, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В детском саду журналисту НГС заявили, что комментарии по происшествию не дают.

Департамент образования мэрии Новосибирска также начал проверку обстоятельств этого трагического инцидента.

В середине июля в новосибирской больнице после плановой операции умерла 6-месячная девочка — следователи возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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