Из-за гибели 5-летней девочки в детском саду
№ 280 возбуждено уголовное дело
Девочка упала с самоката, получив несовместимые с жизнью травмы
Следственный отдел Советского района Новосибирска возбудил уголовное дело из-за смерти 5-летней девочки в детском саду
— По данным следствия, сегодня в дневное время на территории детского сада во время утренней прогулки малолетняя воспитанница детского сада, оставшись без контроля со стороны сотрудников указанного выше образовательного учреждения, упала при езде на детском двухколесном самокате и ударилась головой об асфальтированную поверхность, в результате чего наступила ее смерть на месте происшествия, — сообщили в СК.
Медики около 10 минут пытались реанимировать воспитанницу, но спасти ее не удалось, рассказал ее отец.
Следователи допрашивают родственников погибшего ребенка, сотрудников детского сада, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В детском саду журналисту НГС заявили, что комментарии по происшествию не дают.
Департамент образования мэрии Новосибирска также начал проверку обстоятельств этого трагического инцидента.