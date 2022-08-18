Департамент образования начал проверку после гибели 5-летней девочки в детском саду Новосибирска
Ребенок погиб во время прогулки, когда катался на самокате
Департамент образования мэрии Новосибирска начал проверку, после гибели 5-летней девочки в детском саду.
Об этом сообщили корреспонденту НГС Анне Скок, которая побывала на месте трагедии.
— Проводится внутреннее расследование, по его окончании мы обязательно дадим комментарии, — сообщила сотрудница департамента, отказавшись представиться.
Трагедия произошла днем 18 августа в детском саду № 280 в Советском районе. Во время прогулки по территории дочка каталась на самокате, когда перевернулась и погибла. Медики около 10 минут пытались реанимировать воспитанницу, но спасти ее не удалось, рассказал ее отец.
24 июля в Дзержинском районе Новосибирска 2-летний мальчик упал с 8-го этажа и умер в больнице.