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Тема дня5-летняя девочка погибла в детском саду
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Департамент образования начал проверку после гибели 5-летней девочки в детском саду Новосибирска

Ребенок погиб во время прогулки, когда катался на самокате

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Медики около 10 минут пытались реанимировать девочку

Медики около 10 минут пытались реанимировать девочку

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Департамент образования мэрии Новосибирска начал проверку, после гибели 5-летней девочки в детском саду.

Об этом сообщили корреспонденту НГС Анне Скок, которая побывала на месте трагедии.

— Проводится внутреннее расследование, по его окончании мы обязательно дадим комментарии, — сообщила сотрудница департамента, отказавшись представиться.

Трагедия произошла днем 18 августа в детском саду № 280 в Советском районе. Во время прогулки по территории дочка каталась на самокате, когда перевернулась и погибла. Медики около 10 минут пытались реанимировать воспитанницу, но спасти ее не удалось, рассказал ее отец.

24 июля в Дзержинском районе Новосибирска 2-летний мальчик упал с 8-го этажа и умер в больнице.

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