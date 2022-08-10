«Снял с себя штаны и начал показывать половые органы»: школьник терроризирует соседей по многоэтажке
Что думают о конфликте мама мальчика и полиция
В Новосибирске жители дома
Как рассказала одна из соседок семьи, Мария Русакова, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних приезжают на Выборную регулярно, но результатов нет: полицейские проводят беседу и уезжают. Часть жителей дома планируют подать коллективную жалобу на семью.
— С ним его ровесники общаются только из-за того, что его мать дает ему сигареты и деньги. Люди уже не знают, как с ним разговаривать, — сообщила Мария. — На местном рынке некультурно ведут себя как мать, так и ребенок. Мальчик может послать или накричать на прохожих и даже не посмотрит, что этот человек старше его.
По словам еще одной соседки, пожелавшей сохранить анонимность, мимо квартиры, где живет ребенок, «страшно лишний раз мимо него проходить».
— Была ситуация, когда я проходила мимо дома, мальчишка окликнул меня с балкона, снял с себя штаны и начал показывать половые органы, кричал: «Вот тебе!» — пожаловалась она.
Еще одни соседи по подъезду, которые просят не называть их имен, утверждают, что мальчик не делает ничего противозаконного и только иногда балуется, как и все дети в его возрасте. С обвинениями не согласна и мать ребенка, однако свою позицию она обозначила кратко.
— Всё с ним в порядке, соседи могут что угодно наговорить. Вы сводите его в поликлинику, — агрессивно высказалась женщина, а после и вовсе стала игнорировать любые вопросы.
Что говорят о поведении ребенка полиция и психолог
Редакция НГС отправила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить, состоит ли семья на учете.
— В июле поступало заявление от местной жительницы о том, что несовершеннолетний повредил во дворе дома мусорные баки. Сотрудники полиции опросили мальчика, его законных представителей и соседей. В результате было установлено, что семья характеризуется удовлетворительно и в состоянии алкогольного опьянения не замечена. Несовершеннолетний общественный порядок не нарушает, общедомовое имущество не повреждал. Дополнительно опросили и женщину, которая обратилась с заявлением. Выяснилось, что она ошибочно указала на несовершеннолетнего, ссылаясь на то, что ранее неоднократно видела его на детской площадке, и попросила прекратить проверку. Представитель управляющей компании жилого комплекса сообщил, что мусорные баки никаких повреждений не получили. Инспектором ПДН ОП 6 «Октябрьский» вынесено определение об отказе в возбуждении дела. Несовершеннолетний и его семья на учете не состоят, — ответила Юлия Хабибуллина, начальник отдела информации и общественных связей.
Роман Леонидович Лобастов, преподаватель НГМУ кафедры психиатрии, наркологии и психиатрии факультета клинической психологии на своей практике не раз встречался с такими детьми.
— Безусловно, на мальчика влияют родители, ибо дети перенимают модель поведения у старших членов семьи. В его возрасте завершаются процессы, которые позволяют ребенку овладевать саморегуляцией. Такую возможность дают ему только родители или близкие родственники. Судя по его действиям становится понятно, что такой возможности у него нет. У мальчика отсутствуют табуированные установки, которые обозначаются в более раннем возрасте. Возможно, у ребенка что-то не в порядке с психикой и если не предпринимать каких-либо действий, в будущем это может вылиться в психопатоподобное поведение. Этот ребенок уязвим для психопатологического диатеза — любые стрессовые ситуации будут влиять на него настолько сильно, что понемногу начнут ломать. Другим детям по возможности стоит избегать такого ребенка, чтобы не пострадать от его поведения, а родителям сообщать в соответствующие органы.
Недавно мы рассказывали о ситуации на улице Холодильной — там неизвестный мужчина устроил два пожара в подъезде. Пострадавших нет, но жильцы не исключают того, что рано или поздно кто-то может стать жертвой злоумышленника.