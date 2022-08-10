«Снял с себя штаны и начал показывать половые органы»: школьник терроризирует соседей по многоэтажке

— С ним его ровесники общаются только из-за того, что его мать дает ему сигареты и деньги. Люди уже не знают, как с ним разговаривать, — сообщила Мария. — На местном рынке некультурно ведут себя как мать, так и ребенок. Мальчик может послать или накричать на прохожих и даже не посмотрит, что этот человек старше его.

По словам еще одной соседки, пожелавшей сохранить анонимность, мимо квартиры, где живет ребенок, «страшно лишний раз мимо него проходить».

— Была ситуация, когда я проходила мимо дома, мальчишка окликнул меня с балкона, снял с себя штаны и начал показывать половые органы, кричал: «Вот тебе!» — пожаловалась она.