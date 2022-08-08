«Сегодня он поджигает, а завтра кислотой обольет»: неизвестный устроил взрыв и два пожара в многоэтажке — его сняли камеры

Председатель ТСЖ отметил, что неизвестный нацелился именно на владельцев 188-й квартиры. В чем причина такой агрессии, неизвестно, но мужчина предположил, что всему виной прошлые конфликты или бизнес, которым владеет хозяин квартиры Артем.



— Человек — коммерсант. Вроде как в прошлом у него были какие-то конфликты из-за машины. Но как Артем утверждает, на этой почве не должно было такое произойти, — отметил Владислав Байкалов.

