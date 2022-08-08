«Сегодня он поджигает, а завтра кислотой обольет»: неизвестный устроил взрыв и два пожара в многоэтажке — его сняли камеры
Мужчина трижды покушался на жизнь жильцов дома по улице Холодильная
Уже около полутора лет жители дома
Взрывное устройство на дверной ручке. Такой способ расправы предпочел неизвестный мужчина во время своей первой попытки. Как рассказал председатель ТСЖ «Холодильная 17» Владислав Байкалов, первый инцидент произошел в апреле 2021 года. Тогда злоумышленник, представившись жильцом, попал в подъезд и подложил взрывное устройство.
— Так как территория у нас огорожена, он через домофон позвонил жильцам и проник в подъезд. В первый раз к дверной ручке квартиры
Председатель ТСЖ отметил, что неизвестный нацелился именно на владельцев 188-й квартиры. В чем причина такой агрессии, неизвестно, но мужчина предположил, что всему виной прошлые конфликты или бизнес, которым владеет хозяин квартиры Артем.
— Человек — коммерсант. Вроде как в прошлом у него были какие-то конфликты из-за машины. Но как Артем утверждает, на этой почве не должно было такое произойти, — отметил Владислав Байкалов.
Как рассказал НГС владелец квартиры
— Я занимаюсь сдачей под аренду нежилых площадей. Я не какой-то воротила бизнеса, с криминалом связи не имею. Не знаю, почему этот мужчина так обозлился на меня. Страшно. Сегодня он поджигает, а завтра кислотой обольет. У многих жильцов маленькие дети, — переживает Артем.
Следующий случай произошел уже в декабре 2021 года. Тогда неизвестный устроил пожар на пятом этаже.
— Второй раз он в ведро налил горючую смесь, добавил резины и поджег у меня под дверью. Поджег так, что закоптило весь подъезд, пришлось делать косметический ремонт, — пояснил Артем.
По словам мужчины, после этого он совместно с соседями напротив установили дверь с замком в коридоре, который ведет к квартирам. Также жильцы запаслись огнетушителями, один из которых держат у входа. А для большей безопасности на лестничной площадке установили камеры видеонаблюдения.
Артем отметил, что он писал заявление в полицию трижды. Но всё безрезультатно. Лишь после пожара правоохранители начали действовать.
— Всего обращались три раза, но полиция вообще не хотела принимать заявление. После конкретного поджога там что-то начали делать, — пояснил сибиряк.
Очередное покушение произошло 27 июля 2022 года. На этот раз неизвестный устроил взрыв. Так как мужчина не смог подойти к 188-й квартире, он спустился на этаж ниже. Его преступление попало в объектив камеры наблюдения.
— Этот же мужчина проник в этот же подъезд. У него с собой было ведро, в котором находились бытовые газовые баллоны. Второе ведро было с опилками, пропитанными горючей смесью, и наполнено пенопластом. Он вскрыл газовые баллоны и поджег принесенные предметы. В результате произошло 2 взрыва, и начался пожар, — рассказала НГС Анна Иванова, которая живет в 184-й квартире.
По словам сибирячки, во время пожара она была вынуждена оставаться в квартире. Женщине пришлось ждать, когда пожарные потушат пламя и вскроют дверь, которую деформировало от взрывной волны.
После второго пожара жильцы дома написали коллективное заявление в полицию, но пока никаких результатов это не принесло.
Редакция НГС направила запрос в ГУ МВД по региону, но на момент публикации ответ из ведомства не пришел.
Ранее журналисты НГС рассказали историю новосибирца Евгения из пятиэтажного дома на Дзержинского, 71, который увлекается выкидыванием вещей из окна, в том числе прямо на машины соседей. Людям приходилось чинить машины за свой счет и предупреждать детей, чтобы не ходили под окнами.