Водитель без прав погиб в смертельном ДТП в Новосибирской области — еще двое пострадали
Машина врезалась в дерево
В Чановском районе Новосибирской области водитель без прав врезался в дерево 3 августа. Он скончался в больнице.
— Около 13:20 46-летний мужчина двигался на автомобиле LADA XRay по грунтовой дороге со стороны села Малый Тебис в направлении рабочего поселка Чаны. На 4-м километре автодороги не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
В аварии пострадали двое мужчин 42 и 38 лет. Известно, что водителя ранее лишили прав за вождение в нетрезвом виде. По факту аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
1 августа смертельное ДТП произошло в Искитимском районе. Тогда автомобиль «Тойота» вылетел с дороги и врезался в трубу. Погиб пассажир.