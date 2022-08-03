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Водитель без прав погиб в смертельном ДТП в Новосибирской области — еще двое пострадали

Машина врезалась в дерево

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Обстоятельства аварии устанавливаются

Обстоятельства аварии устанавливаются

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В Чановском районе Новосибирской области водитель без прав врезался в дерево 3 августа. Он скончался в больнице.


— Около 13:20 46-летний мужчина двигался на автомобиле LADA XRay по грунтовой дороге со стороны села Малый Тебис в направлении рабочего поселка Чаны. На 4-м километре автодороги не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Автомобиль получил серьезные повреждения

Автомобиль получил серьезные повреждения

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В аварии пострадали двое мужчин 42 и 38 лет. Известно, что водителя ранее лишили прав за вождение в нетрезвом виде. По факту аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

1 августа смертельное ДТП произошло в Искитимском районе. Тогда автомобиль «Тойота» вылетел с дороги и врезался в трубу. Погиб пассажир.

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