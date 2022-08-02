Вылетел с дороги и врезался в трубу: мужчина погиб в ДТП в Искитимском районе
Троим выжившим понадобилась медицинская помощь
1 августа в Искитимском районе произошло смертельное ДТП — в аварии погиб мужчина-пассажир. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, происшествие случилось на дороге, ведущей в сторону села Ургун. В 16:55 автомобиль Toyota Corona Premio, за рулем которого находился
— В результате происшествия
Медицинская помощь понадобилась еще трем участникам аварии: водителю и двум пассажирам 37 и 29 лет.
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