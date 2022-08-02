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Тема дняСмертельное ДТП возле Новосибирска
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Вылетел с дороги и врезался в трубу: мужчина погиб в ДТП в Искитимском районе

Троим выжившим понадобилась медицинская помощь

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Место смертельной аварии

Место смертельной аварии

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1 августа в Искитимском районе произошло смертельное ДТП — в аварии погиб мужчина-пассажир. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, происшествие случилось на дороге, ведущей в сторону села Ургун. В 16:55 автомобиль Toyota Corona Premio, за рулем которого находился 36-летний водитель, вылетел с дороги, а после врезался в водопереливную трубу.

— В результате происшествия 34-летний пассажир скончался на месте ДТП, — добавили в МВД.

Медицинская помощь понадобилась еще трем участникам аварии: водителю и двум пассажирам 37 и 29 лет.

Ранее в Новосибирске кроссовер Mitsubishi сбил 15-летнего подростка. Школьника увезли в больницу.

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