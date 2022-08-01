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Кроссовер Mitsubishi сбил 15-летнего подростка — пострадавшего увезли в больницу

Пешеход переходил дорогу вне зоны перехода

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Характер травм потерпевшего устанавливается

Характер травм потерпевшего устанавливается

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Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал пешеход-подросток.

Инцидент произошел 1 августа около 13:20 на улице Дачная. Водитель за рулем автомобиля Mitsubishi-Outlander двигался в сторону улицы Дуси Ковальчук в тот момент, когда дорогу переходил несовершеннолетний пешеход. Автомобилист не успел среагировать и сбил подростка.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход — мальчик 2007 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Новосибирску.

Известно, что пострадавший переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ЧП.

10 июля 34-летний водитель «Газели» в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть своего 1,5-годовалого сына.

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