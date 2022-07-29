Хлебозавод загорелся в Новосибирске — горят вентиляция и кровля
На месте работают сотрудники МЧС
В Новосибирске 29 июля около 10 часов вечера загорелось здание хлебозавода. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 22:14.
— В 22:14 пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о пожаре на кровле здания по ул. Широкая в Ленинском районе Новосибирска. По предварительной информации, происходит горение в вентиляционной шахте и кровли склада. Со слов администрации объекта, внутри людей не должно быть, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы ведомства Артем Щербаков.
На месте пожара продолжают работать сотрудники МЧС. Работа ведется при помощи высотной техники.
Сегодня вечером пожар также произошел в Горском микрорайоне. Огонь вспыхнул на седьмом этаже дома по адресу Горский, 50. Как сообщили в МЧС, на ликвидацию возгорания ушло около 15 минут. Сообщение о дыме в квартире поступило в 21:35.