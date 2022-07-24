В Толмачёво автомобиль опрокинулся в кювет — погиб мужчина
Ещё двое человек попали с травмами в больницу
В селе Толмачёво Новосибирского района произошло ДТП со смертельным исходом.
По предварительной информации, в 16:10 автомобиль Mazda следовал по улице Мира в селе Толмачёво и опрокинулся в кювет — причина пока не установлена.
— В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм мужчина 1990 г.р. скончался на месте происшествия, двое доставлены в больницу, — уточнили в пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области.
Подробности аварии неизвестны, в ведомстве подчеркнули, что на месте работают сотрудники полиции.
Ночью серьёзная авария произошла на улице Большевистской: участником ДТП оказалась машина скорой помощи.