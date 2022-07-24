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В Толмачёво автомобиль опрокинулся в кювет — погиб мужчина

Ещё двое человек попали с травмами в больницу

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Авария произошла в начале улицы Мира в селе Толмачёво

Авария произошла в начале улицы Мира в селе Толмачёво

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В селе Толмачёво Новосибирского района произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительной информации, в 16:10 автомобиль Mazda следовал по улице Мира в селе Толмачёво и опрокинулся в кювет — причина пока не установлена.

— В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм мужчина 1990 г.р. скончался на месте происшествия, двое доставлены в больницу, — уточнили в пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области.

Подробности аварии неизвестны, в ведомстве подчеркнули, что на месте работают сотрудники полиции.

Ночью серьёзная авария произошла на улице Большевистской: участником ДТП оказалась машина скорой помощи.

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