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Два человека пострадали в ночном столкновении с машиной скорой помощи на Большевистской

Пострадавших доставили в больницу

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Одна из пострадавших сопровождала пациентку скорой

Одна из пострадавших сопровождала пациентку скорой

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Ночью на улице Большевистской столкнулись седан и автомобиль скорой помощи — двум участникам ДТП потребовалась медицинская помощь.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в 03:17, участниками ДТП оказались три автомобиля: Renault, ГАЗ и автомобиль скорой помощи.

— В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель Renault 1965 г. р. и женщина 1966 г. р., сопровождавшая пациентку скорой, — рассказали в полиции.

Ведомство проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее на этой неделе водитель скорой помощи признал свою вину в ДТП, в котором погибла 7-летняя девочка.

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