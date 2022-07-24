Два человека пострадали в ночном столкновении с машиной скорой помощи на Большевистской
Пострадавших доставили в больницу
Ночью на улице Большевистской столкнулись седан и автомобиль скорой помощи — двум участникам ДТП потребовалась медицинская помощь.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в 03:17, участниками ДТП оказались три автомобиля: Renault, ГАЗ и автомобиль скорой помощи.
— В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель Renault
Ведомство проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП.
Ранее на этой неделе водитель скорой помощи признал свою вину в ДТП, в котором погибла