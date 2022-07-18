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Водитель скорой признал свою вину в смертельном наезде на 7-летнюю девочку в Новосибирске

Сегодня, 18 июля, прошло судебное заседание

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Водитель скорой, сбившей 7-летнюю девочку, признал свою вину

Водитель скорой, сбившей 7-летнюю девочку, признал свою вину

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В понедельник, 18 июля, в Новосибирске во время суда 51-летний водитель скорой Андрей Карманов признал свою вину в смерти 7-летней девочки во время ДТП.

Карманова обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

— 18 июля состоялось судебное заседание, допрошен подсудимый, который вину признал в полном объеме. Судебное заседание отложено на 12 августа для подготовки сторон к судебным прениям, — отмечается на сайте суда.

Трагедия произошла 11 октября, возле дома № 56 по ул. Трикотажной — «Газель» скорой помощи двигалась задним ходом по тротуару и совершила наезд на ребенка. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее отец погибшего ребенка рассказывал НГС, что водитель утверждал, что только толкнул его дочь, когда сдавал задом.

— В процессе расследования добавили пункты, дело возвращали на доследование. Человек (обвиняемый. — Прим. ред.) отказывается полностью признать свою вину, он считает, что только толкнул ее машиной, только задел. Это шокировало моего адвоката. Также он (обвиняемый. — Прим. ред.) сказал, что не умеет пользоваться камерой заднего хода, которая есть в машине, — машина 2-летняя, новая. Была проведена техническая экспертиза, которая показала, что машина была полностью исправна. Камера рабочая. С его слов, камера была грязная. Но это к делу не относится — экспертиза показала, что всё исправно, — говорит Алексей.

Вчера, 17 июля, произошло ДТП на ул. Георгия Колонды, пострадал мотоциклист: 28-летний мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение.

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