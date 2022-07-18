Водитель скорой признал свою вину в смертельном наезде на 7-летнюю девочку в Новосибирске
Сегодня, 18 июля, прошло судебное заседание
В понедельник, 18 июля, в Новосибирске во время суда 51-летний водитель скорой Андрей Карманов признал свою вину в смерти 7-летней девочки во время ДТП.
Карманова обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
— 18 июля состоялось судебное заседание, допрошен подсудимый, который вину признал в полном объеме. Судебное заседание отложено на 12 августа для подготовки сторон к судебным прениям, — отмечается на сайте суда.
Трагедия произошла 11 октября, возле дома
Ранее отец погибшего ребенка рассказывал НГС, что водитель утверждал, что только толкнул его дочь, когда сдавал задом.
— В процессе расследования добавили пункты, дело возвращали на доследование. Человек (обвиняемый. — Прим. ред.) отказывается полностью признать свою вину, он считает, что только толкнул ее машиной, только задел. Это шокировало моего адвоката. Также он (обвиняемый. — Прим. ред.) сказал, что не умеет пользоваться камерой заднего хода, которая есть в машине, — машина 2-летняя, новая. Была проведена техническая экспертиза, которая показала, что машина была полностью исправна. Камера рабочая. С его слов, камера была грязная. Но это к делу не относится — экспертиза показала, что всё исправно, — говорит Алексей.
Вчера, 17 июля, произошло ДТП на ул. Георгия Колонды, пострадал мотоциклист: 28-летний мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение.