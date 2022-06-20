Российские вузы страдают от DDoS-атак. Что происходит с сайтами университетов в Новосибирске?
В частности, не открываются сайты НГУАДИ и НГУЭУ
Сегодня, 20 июня, началась приемная кампания 2022 года. Сайты российских вузов в этот подверглись DDoS-атакам, которые заметили на некоторых сайтах Иркутска и Москвы. Сайты некоторых новосибирских вузов также перестали работать. На момент публикации было известно, что, в частности, не открываются сайты университетов НГУЭУ, НГУАДИ.
Сайт Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) не работает более часа, об этом сообщили в пресс-службе.
— Мы предполагаем, что это хакерские атаки. Проблемы с сайтом начались с 12:00, примерно с 16:00 сайт не работает. Сейчас наша техподдержка старается исправить ситуацию, когда будет доступен сайт пока неизвестно, — сообщили в пресс-службе НГУЭУ.
Сайт Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) также сломан, но проректор вуза не считает, что это хакерские атаки.
— Специалисты говорят о том, что все работает в штатном режиме, у нас никаких проблем нет. Сегодня первый день приемной кампании. Возможно, осуществляется перенастройка сайта, думаю, что в ближайшее время все запустится, — рассказал журналисту НГС проректор НГУАДИ Дмитрий Петров.
Сайты Новосибирского государственного университета (НГУ) и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) работают исправно.
В начале июня хакеры массово взламывали правительственные сайты России. Пользователи сообщали, что сайты МВД РФ и ГИБДД работают с перебоями. Сбои в работе произошли как минимум в пяти регионах.