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Российские вузы страдают от DDoS-атак. Что происходит с сайтами университетов в Новосибирске?

В частности, не открываются сайты НГУАДИ и НГУЭУ

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Сайт НГУЭУ не работает с 16 часов

Сайт НГУЭУ не работает с 16 часов

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Сегодня, 20 июня, началась приемная кампания 2022 года. Сайты российских вузов в этот подверглись DDoS-атакам, которые заметили на некоторых сайтах Иркутска и Москвы. Сайты некоторых новосибирских вузов также перестали работать. На момент публикации было известно, что, в частности, не открываются сайты университетов НГУЭУ, НГУАДИ.

Сайт Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) не работает более часа, об этом сообщили в пресс-службе.

— Мы предполагаем, что это хакерские атаки. Проблемы с сайтом начались с 12:00, примерно с 16:00 сайт не работает. Сейчас наша техподдержка старается исправить ситуацию, когда будет доступен сайт пока неизвестно, — сообщили в пресс-службе НГУЭУ.

Техподдержка университета пытается запустить сайт

Техподдержка университета пытается запустить сайт

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Сайт Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) также сломан, но проректор вуза не считает, что это хакерские атаки.

— Специалисты говорят о том, что все работает в штатном режиме, у нас никаких проблем нет. Сегодня первый день приемной кампании. Возможно, осуществляется перенастройка сайта, думаю, что в ближайшее время все запустится, — рассказал журналисту НГС проректор НГУАДИ Дмитрий Петров.

По словам проректора, сайт в ближайшее время запустится

По словам проректора, сайт в ближайшее время запустится

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Сайты Новосибирского государственного университета (НГУ) и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) работают исправно.

В начале июня хакеры массово взламывали правительственные сайты России. Пользователи сообщали, что сайты МВД РФ и ГИБДД работают с перебоями. Сбои в работе произошли как минимум в пяти регионах.

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