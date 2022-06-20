Российские вузы страдают от DDoS-атак. Что происходит с сайтами университетов в Новосибирске?

Сегодня, 20 июня, началась приемная кампания 2022 года. Сайты российских вузов в этот подверглись DDoS-атакам, которые заметили на некоторых сайтах Иркутска и Москвы. Сайты некоторых новосибирских вузов также перестали работать. На момент публикации было известно, что, в частности, не открываются сайты университетов НГУЭУ, НГУАДИ.

