Хакеры массово атакуют правительственные сайты регионов России
Власти уверяют, что ситуация находится под контролем
Хакеры массово взламывают правительственные сайты России. Сегодня пользователи начали сообщать, что сайты МВД РФ и ГИБДД работают с перебоями. В некоторых регионах пресс-службы отрицают DDoS-атаки на сайты региональных Заксобраний, в других — подтверждают. Массовые сбои в работе произошли как минимум в пяти регионах.
Началось всё с сайта Минстроя. В воскресенье хакеры взломали сайт Министерства строительства России: заменили главную страницу и слили данные пользователей (всего в слитом файле было 115 993 строки). Хакеры потребовали перевести им 0,5 BTС на криптокошелек (по нынешнему курсу — около миллиона рублей. — Прим. ред.), угрожая в противном случае вывесить в общий доступ данные пользователей ресурса. В ведомстве заявили РИА Новости, что «персональные данные пользователей сайта Минстроя России находятся под защитой, им ничего не угрожает».
Сегодня, 8 июня, DDoS-атаке со стороны зарубежных хакеров подверглись правительственные сайты Татарстана. Об этом нашим коллегам из 116.RU рассказали в пресс-службе Минцифры РТ. Также не работали сайты республиканских министерств и ведомств, мэрии Казани и главы Татарстана Рустама Минниханова.
— В последнее время участились DDoS-атаки со стороны зарубежных хакерских группировок на различные российские интернет-ресурсы. Атакам подвергаются как сайты компаний, так и госорганов в различных регионах России. Совместно с разработчиками АнтиDDoS-решений и Лабораторией Касперского мы обеспечиваем мониторинг и защиту от DDoS-атак. Ситуация находится под контролем, — рассказали 116.RU в ведомстве.
В Башкирии 6 июня хакеры атаковали сайт Курултая, Госсобрания региона. Он до сих пор недоступен, пишут наши коллеги из UFA1.RU. Также упал сайт Верховного суда Башкирии и система, обеспечивающая его безопасность. Хакерскую атаку ведомство отрицает.
— В такой же ситуации оказались и многие другие региональные парламенты. Подробности будут известны позже, но уже сейчас можно говорить о серьезной хакерской атаке, — заявил председатель UFA1.RU Курултая Константин Толкачев.
Также в понедельник стал недоступен сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга, пишут наши коллеги из «Фонтанки». Как сообщил на своей странице во «ВКонтакте» спикер парламента Александр Бельский, всё дело в хакерской атаке со стороны злоумышленников. Также был недоступен телеканал Смольного «Санкт-Петербург».
В Новосибирской области 6 и 7 июня не работал сайт Заксобрания. В пресс-службе Заксобрания региона нашим коллегам из НГС сообщили, что это связано с техническими работами. Информацию о DDoS-атаке отрицали.
DDos-атаке подвергся 6 июня сайт Заксобрания Красноярского края, сообщили наши коллеги из NGS24.RU. «Ведутся восстановительные работы. Оперативная информация о работе краевого парламента — на этом канале и в социальных сетях», — отмечали в Telegram-канале регионального парламента.
Сегодня днем радиостанцию «Коммерсантъ ФМ», принадлежащую издательскому дому «Коммерсантъ», которым владеет миллиардер Алишер Усманов, взломали хакеры. В эфир радио пустили государственный гимн Украины, а песни российской группы «Ногу свело» и солиста группы «Бумбокс» — в аранжировке Pink Floyd.