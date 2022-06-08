Хакеры массово атакуют правительственные сайты регионов России

Сегодня, 8 июня, DDoS-атаке со стороны зарубежных хакеров подверглись правительственные сайты Татарстана. Об этом нашим коллегам из 116.RU рассказали в пресс-службе Минцифры РТ. Также не работали сайты республиканских министерств и ведомств, мэрии Казани и главы Татарстана Рустама Минниханова.



— В последнее время участились DDoS-атаки со стороны зарубежных хакерских группировок на различные российские интернет-ресурсы. Атакам подвергаются как сайты компаний, так и госорганов в различных регионах России. Совместно с разработчиками АнтиDDoS-решений и Лабораторией Касперского мы обеспечиваем мониторинг и защиту от DDoS-атак. Ситуация находится под контролем, — рассказали 116.RU в ведомстве.

