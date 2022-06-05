Водитель на «Жигулях» влетел в киоск «Подорожника» — один человек пострадал
В момент удара в павильоне был продавец
Утром 5 июня в Калининском районе Новосибирска автомобиль ВАЗ врезался в киоск «Подорожника». От удара пострадал пассажир «Жигулей».
Инцидент произошел у дома на Объединения, 23/3.
— Водитель на автомобиле ВАЗ совершил столкновение с торговым павильоном. В результате данного дорожно-транспортное происшествия пострадал пассажир автомобиля ВАЗ 2000 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение, травмы уточняются, — рассказали в городской ГИБДД.
Водитель машины скрылся с места аварии, поэтому установить его личность пока не удалось. В киоске во время удара был продавец, но он не пострадал.
Осенью 2020 года женщина устроила дебош возле торгового павильона «Дядя Дёнер». Как рассказал очевидец происшествия, она разбила две витрины в киоске, расположенном у остановки общественного транспорта.