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Водитель на «Жигулях» влетел в киоск «Подорожника» — один человек пострадал

В момент удара в павильоне был продавец

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Водитель скрылся с места аварии

Водитель скрылся с места аварии

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Утром 5 июня в Калининском районе Новосибирска автомобиль ВАЗ врезался в киоск «Подорожника». От удара пострадал пассажир «Жигулей».

Инцидент произошел у дома на Объединения, 23/3.

— Водитель на автомобиле ВАЗ совершил столкновение с торговым павильоном. В результате данного дорожно-транспортное происшествия пострадал пассажир автомобиля ВАЗ 2000 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение, травмы уточняются, — рассказали в городской ГИБДД.

Водитель машины скрылся с места аварии, поэтому установить его личность пока не удалось. В киоске во время удара был продавец, но он не пострадал.

У павильона повреждена витрина

У павильона повреждена витрина

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Осенью 2020 года женщина устроила дебош возле торгового павильона «Дядя Дёнер». Как рассказал очевидец происшествия, она разбила две витрины в киоске, расположенном у остановки общественного транспорта.

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