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Дебоширка швырнула кирпич в витрину «Дяди Дёнера» на площади Калинина

Инцидент произошел сегодня днем недалеко от остановки общественного транспорта

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Женщину попытались успокоить прохожие

Женщину попытались успокоить прохожие

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Сегодня днем, 18 ноября, женщина устроила дебош возле торгового павильона «Дядя Дёнер». Как рассказал очевидец происшествия, она разбила две витрины в киоске, расположенном у остановки общественного транспорта.

— Всё случилось около 12:30. Телефон уже был у меня в руках, поэтому я успел снять, как она разбила первую витрину. Ругалась на продавца киоска, прям не стесняясь выражений, сквернословила. Ну было видно, что барышня поддатенькая. А дальше шапку просто поправила и ушла, — добавил он.

Ущерб, причиненный сибирячкой, владельцы павильона пока не подсчитали

Коммерческий директор «Дяди Дёнера» Александр Гончаров пояснил корреспонденту, что пока предварительную сумму ущерба, причиненного женщиной, не подсчитывали.

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— На самом деле никакой конфликтной ситуации там не было. Девушка в состоянии алкогольного опьянения зашла на торговую точку, вела себя вызывающе, пила алкоголь. Повар вывел ее из павильона, после этого она схватила кирпичи и начала кидать в окна. Вызвали полицию, охрану, но на момент приезда девушка уже уехала, — отметил он.

В полиции прокомментировать инцидент оперативно не смогли.

В конце октября в Ленинском районе Новосибирска женщина выбросила из окна 12-го этажа дома на Ударной несколько стульев. Мебель повредила две припаркованные машины.

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дебош«Дядя Дёнер»
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