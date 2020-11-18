Дебоширка швырнула кирпич в витрину «Дяди Дёнера» на площади Калинина

Сегодня днем, 18 ноября, женщина устроила дебош возле торгового павильона «Дядя Дёнер». Как рассказал очевидец происшествия, она разбила две витрины в киоске, расположенном у остановки общественного транспорта.



— Всё случилось около 12:30. Телефон уже был у меня в руках, поэтому я успел снять, как она разбила первую витрину. Ругалась на продавца киоска, прям не стесняясь выражений, сквернословила. Ну было видно, что барышня поддатенькая. А дальше шапку просто поправила и ушла, — добавил он.