«Закрыл глаза и подумал: "Будь что будет"»: стрела крана раздавила машину
в Искитиме — впечатления из салона
Мужчина не успел выбежать из салона, когда на крышу авто рухнула стрела
24 мая в Искитиме на автомобиль Opel упала стрела строительного крана — водитель легкового автомобиля не успел выбежать из салона. Он рассказал корреспонденту НГС, как это произошло.
Инцидент произошел в индустриальном микрорайоне Искитима. Строительный кран на базе КАМАЗа, перевернувшись, придавил легковой Opel Atsra, который стоял на перекрестке. Водители обеих машин получили травмы.
Владелец Opel Сергей Снегирев в беседе с журналистом НГС объяснил, что около 19:30 остановился на светофоре на пересечении улиц Советская и Линейная. По его словам, за несколько секунд до переключения сигнала на перекресток на большой скорости выехал кран и попытался повернуть.
— Он летел на желтый. На приличной скорости вошел в поворот и завалился на меня. Я успел нагнуться к консоли, где коробка передач. Закрыл глаза и подумал: «Будь, что будет!» И всё, — отметил водитель.
Стрела строительного крана буквально расплющила Opel, при этом Сергей Снегирев серьезных травм не получил. Он самостоятельно выбрался из искореженного авто. Его и водителя КАМАЗа медики увезли в больницу. Врачи диагностировали у Снегирева сотрясение мозга и ссадины от осколков стекла. По его словам, водитель КАМАЗа тоже получил травмы, но незначительные.
— Водитель 1987 года рождения, управляя автокраном на шасси КАМАЗ, при повороте направо на улицу Линейную на разрешающий сигнал светофора допустил опрокидывание транспортного средства на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Opel Astra, — прокомментировала ситуацию начальник отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Анна Варновская.
В Главном управлении МЧС по Новосибирской области отметили, что на место происшествия выезжал отряд спасателей, поскольку в результате опрокидывания был поврежден топливный бак КАМАЗа, и горючее вылилось на проезжую часть.
— Силы пожарно-спасательного подразделения, прибыв на место, осуществляли смыв топлива с проезжей части, — подчеркнул начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
Сергей Снегирев в настоящее время разыскивает свидетелей аварии, у которых, возможно, есть видеозапись инцидента. По словам мужчины, его Opel восстановлению не подлежит, и он намерен требовать компенсацию.
Номер телефона, указанный на стреле крана, в настоящее время не доступен.
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