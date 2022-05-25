«Закрыл глаза и подумал: "Будь что будет"»: стрела крана раздавила машину в Искитиме — впечатления из салона

24 мая в Искитиме на автомобиль Opel упала стрела строительного крана — водитель легкового автомобиля не успел выбежать из салона. Он рассказал корреспонденту НГС, как это произошло.



Инцидент произошел в индустриальном микрорайоне Искитима. Строительный кран на базе КАМАЗа, перевернувшись, придавил легковой Opel Atsra, который стоял на перекрестке. Водители обеих машин получили травмы.

