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Маршрутка от удара с кроссовером завалилась на бок у «Экспоцентра»: среди пострадавших 9-летняя девочка

Трех человек увезли в больницу после происшествия

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Спасатели МАСС совместно с пожарными обеспечили противопожарную безопасность и устранили разлив топлива

Спасатели МАСС совместно с пожарными обеспечили противопожарную безопасность и устранили разлив топлива

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Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с кроссовером. Авария произошла 24 мая около 08:15 на улице Станционной у «Экспоцентра».

По предварительной информации, маршрутная «Газель» выезжала с территории «Экспоцентра» на красный свет, когда в нее врезался кроссовер Mazda СХ-9, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Маршрутка от удара завалилась на бок.

— В маршрутке находилось 10 человек. В результате происшествия травмированы 3 человека в автомобиле «Газель»: водитель, 39-летняя женщина-пассажир 1983 года рождения и 9-летняя девочка. В легковом автомобиле никто не пострадал, — объяснили в ведомстве.

Пострадавших увезли в больницу

Пострадавших увезли в больницу

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Утром 18 мая в Бердске загорелась маршрутка № 12. По словам местного жителя Максима Суборова, проезжавшего мимо, возгорание произошло прямо на ходу.

Обновлено в 14:25. В пресс-службе Министерства здравоохранения НСО уточнили НГС подробности о состоянии пострадавших.

— На месте ДТП работали кареты скорой помощи. 8 человек увезли с места аварии в приемные покои стационаров, где их осмотрели специалисты. Госпитализация никому не потребовалась, в том числе и ребенку, — рассказали в ведомстве.

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