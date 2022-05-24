Маршрутка от удара с кроссовером завалилась на бок у «Экспоцентра»: среди пострадавших
9-летняя девочка
Трех человек увезли в больницу после происшествия
Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с кроссовером. Авария произошла
По предварительной информации, маршрутная «Газель» выезжала с территории «Экспоцентра» на красный свет, когда в нее врезался кроссовер Mazda
— В маршрутке находилось 10 человек. В результате происшествия травмированы 3 человека в автомобиле «Газель»: водитель, 39-летняя женщина-пассажир 1983 года рождения и 9-летняя девочка. В легковом автомобиле никто не пострадал, — объяснили в ведомстве.
Утром 18 мая в Бердске загорелась маршрутка