Маршрутка от удара с кроссовером завалилась на бок у «Экспоцентра»: среди пострадавших 9-летняя девочка

Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с кроссовером. Авария произошла 24 мая около 08:15 на улице Станционной у «Экспоцентра».

По предварительной информации, маршрутная «Газель» выезжала с территории «Экспоцентра» на красный свет, когда в нее врезался кроссовер Mazda СХ-9 , сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Маршрутка от удара завалилась на бок.