Маршрутка загорелась на ходу в Бердске — пожар попал на видео
Причина возгорания уточняется
Утром 18 мая в Бердске загорелась маршрутка
По словам местного жителя Максима Суборова, проезжавшего мимо, возгорание произошло прямо на ходу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 09:20 утра. Машина загорелась на улице Лунной между остановками «ДК "Родина"» и «7 Ветров».
— В 09:20 поступило сообщение о загоревшейся маршрутке. На момент прибытия автомобиль горел открытым пламенем, маршрутка полностью сгорела. Причины возгорания уточняются, пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.
Огонь удалось локализовать в 09:24, полностью ликвидировать — в 09:38.
Вчера в Бердске корреспонденты НГС наблюдали за тушением пожара на предприятии «Геопласт».