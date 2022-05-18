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Маршрутка загорелась на ходу в Бердске — пожар попал на видео

Причина возгорания уточняется

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Сегодня утром в Бердске на Лунной улице на ходу загорелась маршрутка <nobr class="_">№ 12</nobr>

Сегодня утром в Бердске на Лунной улице на ходу загорелась маршрутка № 12

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Утром 18 мая в Бердске загорелась маршрутка № 12, в результате происшествия никто не пострадал.

По словам местного жителя Максима Суборова, проезжавшего мимо, возгорание произошло прямо на ходу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 09:20 утра. Машина загорелась на улице Лунной между остановками «ДК "Родина"» и «7 Ветров».

— В 09:20 поступило сообщение о загоревшейся маршрутке. На момент прибытия автомобиль горел открытым пламенем, маршрутка полностью сгорела. Причины возгорания уточняются, пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Причина возгорания еще неизвестна

Причина возгорания еще неизвестна

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Огонь удалось локализовать в 09:24, полностью ликвидировать — в 09:38.

Вчера в Бердске корреспонденты НГС наблюдали за тушением пожара на предприятии «Геопласт».

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