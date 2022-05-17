Завод по производству полиэтилена горит в Бердске — онлайн-трансляция

Утром 17 мая около 07:35 в городе Бердске Новосибирского района загорелось производственное здание на улице Химзаводской. Сейчас на месте работают пожарные, которые ликвидируют огонь.

НГС запускает онлайн-трансляцию. В ней мы собираем всё, что известно о происшествии.