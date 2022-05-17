Завод по производству полиэтилена горит в Бердске — онлайн-трансляция
Собираем подробности произошедшего
Утром 17 мая около 07:35 в городе Бердске Новосибирского района загорелось производственное здание на улице Химзаводской. Сейчас на месте работают пожарные, которые ликвидируют огонь.
НГС запускает онлайн-трансляцию. В ней мы собираем всё, что известно о происшествии.
По данным ГУ МЧС по НСО, сейчас возгорание ликвидирует усиленная группировка пожарных. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Данных о пострадавших нет.
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По данным сервиса 2ГИС, в здании на улице Химзаводской, 11/44 в Бердске находится предприятие «Геопласт». Его виды деятельности — производство пластмассовых плит, полос, труб, профилей, пластмассовых изделий для упаковки. Директор — Максим Елин, учредитель — Александр Кожевников. Выручка фирмы в 2021 году составила 134,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,1 миллиона.
В 2018 году «Геопласт» заключил госконтракт на поставку полиэтиленовой пленки для АО «Гознак» на
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В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали первые подробности о возгорании:
— В 07:35 поступило сообщение о возгорании в производственном здании с офисными помещениями по улице Химзаводской в г. Бердске Новосибирской области. В течение десяти минут на место вызова прибыли первые подразделения пожарной охраны по повышенному номеру сложности с усилением группировки сил и высотной техникой. В это время горела кровля строения. В настоящий момент усиленная группировка пожарных ликвидирует возгорание и стоит на защите соседних зданий.
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