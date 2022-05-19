Заброшенные склады загорелись рано утром в Новосибирске — внимание очевидцев привлек столб черного дыма

Заброшенные склады загорелись сегодня утром, 19 мая, в Новосибирске — над Октябрьским районом поднялся столб черного дыма.



Сообщение о пожаре на улице Декабристов в Октябрьском районе поступило в МЧС сегодня в 05:59, но огонь загорелся гораздо раньше. Столб черного дыма был виден из разных районов Новосибирска.