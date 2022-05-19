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Заброшенные склады загорелись рано утром в Новосибирске — внимание очевидцев привлек столб черного дыма

Среди возможных причин возгорания — поджог и неосторожное обращение с огнем

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Столб черного дыма был виден издалека

Столб черного дыма был виден издалека

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Заброшенные склады загорелись сегодня утром, 19 мая, в Новосибирске — над Октябрьским районом поднялся столб черного дыма.

Сообщение о пожаре на улице Декабристов в Октябрьском районе поступило в МЧС сегодня в 05:59, но огонь загорелся гораздо раньше. Столб черного дыма был виден из разных районов Новосибирска.

По информации ГУ МЧС по НСО, к моменту прибытия первых спецавтомобилей, крыша здания была полностью объята пламенем. Чтобы остановить распространение огня, пожарным потребовалось семь минут, на полную ликвидацию ушло почти три часа: перекрытия частично обрушились и провалились внутрь постройки.

Сотрудники МЧС обследовали заброшенное строение и не обнаружили пострадавших или погибших. Внутри складов горели мусор и старая мебель.Точную причину возгорания установят дознаватели МЧС, среди рассматриваемых — неосторожное обращение с огнем и поджог.

— Со слов администрации, здание отключено было от электричества, — уточнили НГС в пресс-службе областного главка МЧС.

О полной ликвидации пожара спасатели сообщили в 09:00, чтобы потушить его, понадобились усилия 22 человек и 5 спецавтомобилей.

Накануне склады вспыхнули в Дзержинском районе Новосибирска: тогда на тушение открытого огня у бойцов МЧС ушло три часа.

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