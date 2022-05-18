Склад загорелся в Новосибирске — огонь тушили три часа
Была угроза распространения на соседнее здание
В Новосибирске ночью 18 мая загорелось складское помещение областного центра. Была угроза распространения на соседнее здание. Открытый огонь тушили три часа.
— В Новосибирске усиленная группировка МЧС России в течение трех часов ликвидировала открытое горение в здании склада, предварительно, на площади 1750 квадратных метров и не позволила огню распространиться на соседние здания, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Сейчас сотрудники МЧС проливают здание и разбирают сгоревшие конструкции, чтобы не допустить повторное возгорание.
Утром 17 мая в Бердске загорелось здание на улице Химзаводской, 11/44. По предварительной информации, в нем находится предприятие по производству изделий из пластика.