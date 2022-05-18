Склад загорелся в Новосибирске — огонь тушили три часа

В Новосибирске ночью 18 мая загорелось складское помещение областного центра. Была угроза распространения на соседнее здание. Открытый огонь тушили три часа.

— В Новосибирске усиленная группировка МЧС России в течение трех часов ликвидировала открытое горение в здании склада, предварительно, на площади 1750 квадратных метров и не позволила огню распространиться на соседние здания, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

