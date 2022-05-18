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Склад загорелся в Новосибирске — огонь тушили три часа

Была угроза распространения на соседнее здание

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Пожару дали второй ранг сложности

Пожару дали второй ранг сложности

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В Новосибирске ночью 18 мая загорелось складское помещение областного центра. Была угроза распространения на соседнее здание. Открытый огонь тушили три часа.

— В Новосибирске усиленная группировка МЧС России в течение трех часов ликвидировала открытое горение в здании склада, предварительно, на площади 1750 квадратных метров и не позволила огню распространиться на соседние здания, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Сейчас сотрудники МЧС проливают здание и разбирают сгоревшие конструкции, чтобы не допустить повторное возгорание.

Утром 17 мая в Бердске загорелось здание на улице Химзаводской, 11/44. По предварительной информации, в нем находится предприятие по производству изделий из пластика.

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В МЧС по Новосибирской области рассказали, что, по предварительной информации, в здании находились автомастерские и складские помещения для хранения хозяйственных товаров.

— В работе задействовались три звена газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды на тушение прокладывались две магистральные линии от пожарных гидрантов. В 04:52 пожар удалось локализовать, спустя 20 минут — ликвидировать открытое горение. На тушение пожара задействованы 54 человека личного состава МЧС России, 16 единиц пожарной и специальной техники. Данные о пострадавших не поступали, — уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

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