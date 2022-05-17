Крупный пожар произошел утром в Бердске — горит завод
По предварительной информации, там производят изделия из пластика
Сегодня утром, 17 мая, в Бердске загорелось здание на улице Химзаводской, 11/44. По предварительной информации, в нем находится предприятие по производству изделий из пластика.
Информацию о пожаре опубликовало сообщество Новосибирской службы эвакуации во «ВКонтакте». Судя по кадрам, от здания поднимается большой столб черного дыма, рядом работают машины пожарных.
В пресс-службе администрации города Бердска подтвердили, что на Химзаводской произошел пожар. Корреспонденту сказали обратиться за комментарием в ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве на момент публикации не рассказали подробности произошедшего.
В конце марта в Новосибирске произошел пожар на СТО в Калининском районе. Огонь перекинулся на частный дом. НГС рассказывал в онлайн-трансляции, как тушили возгорание.