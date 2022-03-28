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СрочноГорит СТО, раздаются хлопки — онлайн с пожара
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Огонь с СТО перекинулся на жилой дом — онлайн с пожара в Калининском районе

Огонь перекинулся на соседние здания

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На Кавалерийской улице в Калининском районе Новосибирска горит станция техобслуживания. На месте работают пожарные. В онлайн-трансляции мы собираем всю актуальную информацию.

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Хлопки еще слышны

Очевидцы продолжают слышать хлопки на месте пожара на СТО.

— Основное пламя сбили. Проливают. Хлопки еще слышны, — рассказывает очевидец.

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Что сейчас творится на Кавалерийской улице, где спасатели продолжают тушить возгорание.

— Огонь утих, дым побелел. На месте несколько пожарных машин. Они сменяют друг друга. Не с первого раза удалось пристыковаться к гидранту — при первой попытке был фонтан метров 15, — рассказывает очевидец Сергей.

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По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в МЧС по НСО.

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Для тушения пожара привлечены дополнительные силы, сообщил руководитель пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков.

Горит здание СТО на Кавалерийской улице, 468а.

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Огонь перекинулся на жилой дом

Помимо самого СТО, загорелся частный дом, расположенный рядом. Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем.

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Перекрыли улицу

В настоящий момент пожарные машины перекрыли улицу Кропоткина, сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

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пожархлопки
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