Огонь с СТО перекинулся на жилой дом — онлайн с пожара в Калининском районе

Что сейчас творится на Кавалерийской улице, где спасатели продолжают тушить возгорание.

— Огонь утих, дым побелел. На месте несколько пожарных машин. Они сменяют друг друга. Не с первого раза удалось пристыковаться к гидранту — при первой попытке был фонтан метров 15, — рассказывает очевидец Сергей.