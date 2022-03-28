Огонь с СТО перекинулся на жилой дом — онлайн с пожара в Калининском районе

Хлопки еще слышны
Очевидцы продолжают слышать хлопки на месте пожара на СТО.
— Основное пламя сбили. Проливают. Хлопки еще слышны, — рассказывает очевидец.
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Что сейчас творится на Кавалерийской улице, где спасатели продолжают тушить возгорание.
— Огонь утих, дым побелел. На месте несколько пожарных машин. Они сменяют друг друга. Не с первого раза удалось пристыковаться к гидранту — при первой попытке был фонтан метров 15, — рассказывает очевидец Сергей.
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По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в МЧС по НСО.
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Для тушения пожара привлечены дополнительные силы, сообщил руководитель пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков.
Горит здание СТО на Кавалерийской улице, 468а.
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Огонь перекинулся на жилой дом
Помимо самого СТО, загорелся частный дом, расположенный рядом. Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем.
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Перекрыли улицу
В настоящий момент пожарные машины перекрыли улицу Кропоткина, сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
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